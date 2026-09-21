قاتد الشرطة الايرانية: أي عدوان من العدو سيُواجَه برد حازم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أصدر العميد أحمد رضا رادان، القائد العام لقوى الأمن الداخلي في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، رسالة بمناسبة بدء أسبوع الدفاع المقدس.

وجاء في نص الرسالة:

بسم الله الرحمن الرحيم

إن أسبوع الدفاع المقدس يمثل ذروة التضحية وتجلي القوة المنيعة لشعب وقف، مستنداً إلى إيمانه، في مواجهة جبهة الكفر والاستكبار، وأفشل حسابات قوى الهيمنة العالمية.

واليوم، ونحن نواجه مجدداً تحديات الصراع مع قوى الاستكبار العالمي، فإن الدفاع المقدس لا يُعد بالنسبة لنا مجرد حدث تاريخي، بل هو «عقيدة عملياتية» ونموذج للصمود والثبات. فإذا كنا قد تمكنّا آنذاك، بإمكانات عسكرية محدودة ولكن بإرادات صلبة، من هزيمة النظام البعثي وداعميه في ميادين الحرب التقليدية، فإننا اليوم، بالروح العاشورائية نفسها وبإدراك كامل لأبعاد الحروب الحديثة، نواصل حماية الحصن المنيع لأمن البلاد.

وتعلن قيادة قوى الأمن الداخلي في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، الملتزمة بتوجيهات الولاية، وبانضباط لا يتزعزع وروح استشهادية، أن أي اعتداء أو أوهام عدائية من جانب الأعداء، مهما كان مستواها، ستُواجَه برد حازم ومُندِم. فنحن ورثة دماء الشهداء الزكية، وقد عاهدنا أنفسنا على المضي بثبات في طريق الحق لضمان هزيمة الأعداء وترسيخ أمن الشعب واستقراره.

كما نحيي ذكرى القادة والمقاتلين في سنوات الدفاع المقدس الثماني، ونجدد العهد مع مبادئ الإمام الراحل وقائدنا الشهيد، مؤكدين أننا سنبقى أكثر ثباتاً من أي وقت مضى في خدمة الثورة والولاية.

القائد العام لقوى الأمن الداخلي في الجمهورية الإسلامية الإيرانية

العميد أحمد رضا رادان

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