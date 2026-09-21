وزيرا الداخلية الإيراني والباكستاني يؤكدان على تطوير العلاقات الثنائية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن الموقع الاعلامي الحكومي، انه استقبل وزير الداخلية الإيراني، إسكندر مؤمني، في طهران ، اليوم الاثنين، نظيره الباكستاني، محسن نقوي، وأجرى معه محادثات.

وخلال هذا الاجتماع، شدد الجانبان على أهمية التوقيع النهائي على الاتفاقيات وتطوير العلاقات الثنائية.

ووجه وزير الداخلية الباكستاني، محسن نقوي، الدعوة لنظيره الايراني لزيارة باكستان.

وكان الداخلية الباكستاني، محسن نقوي، قد وصل إلى طهران في وقت سابق من اليوم الاثنين حيث كان في استقباله وزير الداخلية الإيراني، إسكندر مؤمني.

ومن بين أهداف هذه الزيارة مناقشة وتبادل وجهات النظر حول العلاقات الثنائية، ومراجعة بنود الاتفاقية الموقعة بين البلدين من قبل مسؤولين رفيعي المستوى.