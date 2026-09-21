الخطوط الجوية الإيرانية تؤكد استمرار رحلاتها إلى مطار النجف الاشرف وفق الجدول المقرر

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ذكرت العلاقات العامة للخطوط الجوية الإيرانية، أن رحلاتها على مسارات (طهران – النجف الاشرف)، و(مشهد المقدسة – النجف الاشرف)، و(أصفهان – النجف الاشرف)، بالإضافة إلى رحلات الإياب من النجف الاشرف إلى هذه المدن الثلاث، لا تزال قائمة ومنتظمة.

وأكدت الشركة أن بإمكان المسافرين مواصلة الاستفادة من خدماتها على هذه الخطوط وفق البرنامج المعلن.

تجدر الاشارة الى ان أحدث جدول لرحلات الخطوط الجوية الإيرانية يتوفر للمسافرين عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للشركة (iranair.com) وقنوات المراسلة الرسمية التابعة لها.