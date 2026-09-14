هيل: الديمقراطيون لديهم خطة لسحب الثقة من ترامب

أفادت وكالة مهر للأنباء أن الانتخابات النصفية الأميركية، في حال فوز الديمقراطيين، ستخلق صراعاً جديداً حول صلاحيات الكونغرس وعزل الرئيس الأميركي، وقد اشتدت التكهنات حول احتمال استخدام هذه الأداة مجدداً ضد ترامب.

وفي هذا الصدد، ذكرت صحيفة هيل أن حكيم جيفريز، زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب الأميركي، لم يستبعد مساعيه لتفعيل آلية عزل ترامب في حال فوز الديمقراطيين في الانتخابات.

وقال إن جيمي راسكين، العضو الديمقراطي البارز في لجنة القضاء، وروبرت غارسيا، العضو الديمقراطي في لجنة الرقابة، سيتوليان قيادة هذه العملية.

وكان مجلس النواب الأميركي قد فعّل في الولاية الرئاسية الأولى لترامب عام 2019، على خلفية قطع المساعدات العسكرية لأوكرانيا، ومرة أخرى بعد اقتحام أنصار ترامب مبنى الكونغرس عام 2021، آلية عزله، لكن مجلس الشيوخ منع ذلك في المرتين.

وذكرت هيل أن الديمقراطيين يحتاجون إلى الفوز بثلاثة مقاعد إضافية لاستعادة رئاسة مجلس النواب. وقال جيفريز إن الديمقراطيين، إلى جانب مساعيهم لعزل ترامب، سيسعون إلى إلغاء الرسوم الجمركية المفروضة على الشركاء التجاريين لأميركا، وإنهاء الحرب على إيران.

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