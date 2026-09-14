حركة "أنصار الله" تسيطر على المرتفعات الاستراتيجية لباب المندب

أفادت وكالة مهر للأنباء أن مصادر يمنية أعلنت في حوار مع شبكة سكاي نيوز عربية أن قوات أنصار الله تمكنت من السيطرة على سلسلة مرتفعات كهبوب المطلة على مضيق باب المندب والسواحل المحيطة به. كما استقرت على المرتفعات جنوب تعز، وتسعى إلى محاصرة هذه المنطقة.

كما نقلت وكالة فرانس برس عن مصدر يمني أن قوات أنصار الله أكملت عملية السيطرة على باب المندب وجزيرة ميون الواقعة في وسط المضيق.

وقال إن قوارب تقل قوات أنصار الله وصلت إلى جزيرة ميون بعد فرار المرتزقة التابعين للسعودية.

كما أعلن شهود عيان أن القوات المسلحة اليمنية التابعة لحركة أنصار الله استقرت على سواحل باب المندب.

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