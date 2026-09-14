أسعار النفط تتجاوز الـ 107 دولارات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان أسعار النفط ارتفعت يوم الاثنين بأكثر من 3 في المئة، لأن إجراءات الولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة أدت إلى زيادة التوترات، واستمر إغلاق مضيق هرمز من قبل إيران، كما زادت هجمات أنصار الله على السعودية المخاوف بشأن انخفاض إمدادات النفط.

فقد ارتفع سعر العقود الآجلة لنفط برنت 3.21 دولار، أي ما يعادل 3.1 في المئة، ليصل إلى 107.223 دولار للبرميل. كما ارتفع سعر نفط غرب تكساس الوسيط (WTI) 3.17 دولار، أي ما يعادل 3.2 في المئة، ليصل إلى 102.68 دولار للبرميل.

وقال استراتيجيو السلع في بنك آي إن جي: «هذا [الارتفاع] يأتي بعد تصعيد الهجمات على البنية التحتية للطاقة في السعودية، بما في ذلك استهداف خط الأنابيب الحيوي شرق – غرب»، إلا أنه ليس واضحاً إلى أي مدى قد تكون الأضرار المحتملة شديدة، وإلى متى سيبقى خط الأنابيب خارج الخدمة.

وبحسب مسؤولين سعوديين؛ توقف خط أنابيب النفط شرق – غرب السعودي مؤقتاً بعد هجوم بطائرة مسيّرة. وإغلاق هذا الخط، الذي كان يساعد السعودية على تجاوز مضيق هرمز وتحويل مسار صادراتها، يقلل ما يصل إلى 4 في المئة من الإمدادات العالمية للنفط.

قدرة محدودة للسعودية على مواصلة صادرات النفط

وبحسب تقرير لثلاثة مصادر صناعية مطلعة على صادرات السعودية، مع خروج هذا الخط من الخدمة، لا تكفي مخزونات ينبع إلا لتغطية صادرات خمسة إلى سبعة أيام. وصل أنصار الله في اليمن يوم الجمعة إلى جزيرة بريم الاستراتيجية، ويسعون إلى تثبيت سيطرتهم على مضيق باب المندب؛ وفي الأشهر الأخيرة مرّ نحو 4 إلى 5 في المئة من ترانزيت النفط عبر هذا الممر المائي الاستراتيجي.

ارتفاع 8 في المئة في أسعار النفط خلال الأسبوع الماضي

ارتفعت أسعار النفط الأسبوع الماضي بنسبة 8 في المئة بسبب هذه الاضطرابات، وتجاوزت لأول مرة منذ يوليو حاجز 100 دولار؛ ومع تصاعد التوترات، قال وزير الخارجية العماني، بدر البوسعيدي، أمس الأحد، إن الاجتماع المقرر يوم الاثنين في عمان بين دول الخليج [الفارسي] وإيران لمناقشة مضيق هرمز قد تأجل.

ومع استمرار التوترات في الشرق الأوسط، ستستمر تقلبات سوق النفط.

/انتهى/



