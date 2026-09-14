إيران تحصد 10 ميداليات فضية وبرونزية في بطولة "سيزم" للكوراش

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها أقيمت البطولة في أوزبكستان، وشهدت مشاركة رياضيين من مختلف أنحاء آسيا وأوروبا، حيث مثّل إيران وفد ضم ثمانية رجال وخمس سيدات.

وفي هذا الحدث الدولي، فاز كل من أمير محمد طالبي (وزن 66 كجم)، وإبراهيم برات زاده (وزن 90 كجم)، وليلى سياهوشي (وزن 52 كجم) بالميداليات الفضية.

كما حصد كل من زهراء باقري، ومائدة وفائي، ودورسا نبات زاده، وزهراء جعفريان، ومهدي أميري، وأمير حسين شهيدي، وميثم نبائي الميداليات البرونزية السبع لصالح المنتخب الإيراني للكوراش.

وشارك في تحكيم البطولة حكمان دوليان من فئة "النجمة الواحدة" وهما إسماعيل زماني ورضا عباس زاده، حيث تم تكريم إسماعيل زماني كأفضل حكم في البطولة.

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