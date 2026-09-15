ناقلة النفط العملاقة "ألغايا" تنفجر بعد اصطدامها بلغم بحري

أفادت وكالة مهر للأنباء أن قيادة القوات البحرية للحرس الثوري الإسلامي كتبت في رسالة نشرتها على إحدى منصات التواصل الاجتماعي أن ناقلة النفط العملاقة "ألغايا"، التي تحمل رقم الملاحة 9325336، والتي كانت تعتزم عبور المنطقة المحظورة جنوب مضيق هرمز، انفجرت بعد اصطدامها بألغام بحرية.

وأضافت هذه الجهة العسكرية أن محاولات السيطرة على الحريق لم تنجح، وأن الناقلة بأكملها غارقة في ألسنة اللهب. وكان قد حُذّر سابقاً من خطورة المعبر غير القانوني. وتعلن القوات البحرية للحرس الثوري بحزم أن مضيق هرمز مغلق ولا يزال يخضع لسيطرتنا الذكية.

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