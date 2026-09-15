  1. إيران
  2. السياسة
١٥‏/٠٩‏/٢٠٢٦، ٩:٢٥ ص

ناقلة النفط العملاقة "ألغايا" تنفجر بعد اصطدامها بلغم بحري

ناقلة النفط العملاقة "ألغايا" تنفجر بعد اصطدامها بلغم بحري

أعلنت قيادة القوات البحرية للحرس الثوري أن ناقلة النفط العملاقة "ألغايا" انفجرت جنوب مضيق هرمز بعد اصطدامها بألغام بحرية.

أفادت وكالة مهر للأنباء أن قيادة القوات البحرية للحرس الثوري الإسلامي كتبت في رسالة نشرتها على إحدى منصات التواصل الاجتماعي أن ناقلة النفط العملاقة "ألغايا"، التي تحمل رقم الملاحة 9325336، والتي كانت تعتزم عبور المنطقة المحظورة جنوب مضيق هرمز، انفجرت بعد اصطدامها بألغام بحرية.

وأضافت هذه الجهة العسكرية أن محاولات السيطرة على الحريق لم تنجح، وأن الناقلة بأكملها غارقة في ألسنة اللهب. وكان قد حُذّر سابقاً من خطورة المعبر غير القانوني. وتعلن القوات البحرية للحرس الثوري بحزم أن مضيق هرمز مغلق ولا يزال يخضع لسيطرتنا الذكية.

/انتهى/

رمز الخبر 1973840

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات