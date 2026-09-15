قائد القوات الجوفضائية: الأعداء دهشوا بصمودكم وأقرّوا بعظمتكم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أصدر العميد سيد مجيد موسوي، قائد القوات الجوفضائية للحرس الثوري الاسلامي، رسالة موجّهة إلى الشعب الإيراني في أعتاب الليلة المئتين لـ"هبّة الشعب الإيراني".

نص رسالة العميد موسوي الموجهة للشعب الايراني جاء كالتالي:

بسم الله الرحمن الرحيم

الشعب الإيراني الغيور والشجاع، الأمّة الولائية؛ السلام عليكم

تحيّة ورحمة إلهية تُهدى إليكم، أيها الجديرون الذين حافظوا، في أدائهم لواجبهم الديني والوطني، كالجبال راسخين، وكالأنهار متدفّقين، وكقطع الحديد المتوهّجة حرارةً، بحضور معجزيّ لا يعرف التعب، وملحميّ، وكاسر للأعداء، على ليلتكم المئتين لهبّتكم في الشوارع، طلبًا للقصاص لدم الإمام الشهيد (رض) وامتثالًا لأمر ولي الفقيه.

إنّ قيامكم الليلي الذي استمرّ في الدفاع عن الهوية والاستقلال وكيان البلاد، قد أدهش العالمين، وقدّم صورةً من المستوى الرفيع للعقلانية الوطنية والقيم الدينية السامية والثقافة والحضارة الوطنية البارزة، وأظهر وجهًا متفوقًا لأمّة عظيمة في مرأى ومسمع سائر أمم العالم.

واليوم، فإنّ الأعداء، وقد دهشوا وتعجّبوا من هذه الصمود، قد أقرّوا بعظمتكم، وأصبح الأصدقاء والأحرار في العالم، فرحين بهذا العزّ، متفائلين بانتصار الحقّ النهائي على الظلم والاستكبار.

إنّ هذا الحضور الواعي هو سند مطمئن ومُبعث للثقة لمجاهدي الإسلام في جميع مواقع الدفاع في البلاد، ورسالة محبّبة للثبات والتحمّل لجنودكم الذين يبذلون أرواحهم، في القوة الجوفضائية للحرس، لحماية كيان إيران الإسلامية المرفوعة الرأس والقصاص لدم إمامنا الشهيد (رض).

وإذ نتمنّى تحقيق آخر وعد لذلك الإمام الراحل، في تذوّق الشعب المرفوع الرأس لطعم النصر ، أوصي بتواضع بأن تحافظوا على عظمة وجلال هذا الحضور، عبر الحفاظ على التماسك والوحدة المقدّسة في جميع المجالات، ودعم جهود خدّامكم في الحكومة الشعبية، والمسؤولين النشطين في الميدان السياسي، ومقاتلي الإسلام، مقتدين بالتدابير الحكيمة لقائد الثورة الاسلامية سماحة آية الله السيد مجتبى الخامنئي العزيز.

جنديّ الولاية وفدائي الشعب

سيد مجيد موسوي

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