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١٥‏/٠٩‏/٢٠٢٦، ٩:٥٦ ص

وول ستريت جورنال: الأوضاع الناجمة عن الحرب على إيران حرجة

وول ستريت جورنال: الأوضاع الناجمة عن الحرب على إيران حرجة

أشارت صحيفة وول ستريت جورنال إلى الأوضاع الحرجة في قطاع الطاقة بسبب تداعيات العدوان على إيران.

أفادت وكالة مهر للأنباء أن صحيفة وول ستريت جورنال، نقلاً عن مستشارين في مجال الطاقة، ذكرت أن الأوضاع تخرج عن السيطرة في ظل غياب أفق لتسوية الحرب على إيران.

وبحسب التقرير، أقر الرئيس التنفيذي لشركة شيفرون، خلال اجتماع في ولاية تكساس الأميركية، بأن الشركة استخدمت إلى حد كبير آليات وأدوات تخفيف مخاطر الأسعار وتأمين الطاقة.

وأضاف أن مخزونات الاحتياطي لم تعد عند مستوياتها السابقة لبداية هذه الأزمة، وأنه لا يوجد سبب للاعتقاد بأن أسعار النفط ستنخفض.

يأتي ذلك في وقت ادعى فيه مسؤولون أميركيون، ولا سيما دونالد ترامب، مراراً، لتخفيف وطأة الضغط النفسي الناجم عن العدوان على إيران، أن أسعار النفط ستنخفض في المدى القصير.

/انتهى/

رمز الخبر 1973842

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