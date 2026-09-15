عراقجي يؤكد دعم إيران الكامل للمقاومة اللبنانية وسيادته الوطنية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أجرى وزير الخارجية الإيراني، السيد عباس عراقجي، اتصالاً هاتفياً مساء الاثنين مع رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري.

وناقش الجانبان خلال الاتصال التطورات الإقليمية وضرورة تعزيز التنسيق بين دول المنطقة للتصدي للنزعة التوسعية وسياسات إشعال الحروب التي يمارسها الكيان الصهيوني ضد لبنان ودول أخرى في المنطقة.

وفي معرض تأكيده على التزام إيران الراسخ بالحفاظ على السيادة الوطنية للبنان وسلامة أراضيه في مواجهة اعتداءات الكيان الإسرائيلي الذي يرتكب جرائم إبادة جماعية، شدد وزير الخارجية الإيراني على دعم الجمهورية الإسلامية الإيرانية الكامل للمقاومة اللبنانية الشريفة في وجه احتلال الكيان الصهيوني وعدوانه.

ومن جانبه، أعرب رئيس مجلس النواب اللبناني عن تقديره لدعم الجمهورية الإسلامية الإيرانية للبنان. كما استعرض مستجدات الأوضاع في جنوب لبنان، ومشيراً إلى جرائم الكيان الصهيوني بحق البلاد، أكد على المسؤولية القانونية والأخلاقية الملقاة على عاتق المجتمع الدولي والدول الإسلامية لوقف ممارسات الكيان المحتل الخارجة عن القانون، ومحاسبة الجناة ومعاقبتهم.

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