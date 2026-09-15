خلال لقاء مشترك.. متحدثا باسم الجيش والحرس الثوري يؤكدان على الوحدة والتناغم في مواجهة الاعداء

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى المتحدث باسم الحرس الثوري الاسلامي، العميد محبي، المتحدث باسم جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية العميد "محمد أكرمي نيا" في مقر قيادة الجيش، حيث بحثا في سبل تعزيز التقارب والتآزر بين الجيش والحرس الثوري، وسبل الحفاظ على هيبة القوات المسلحة في مواجهة الأعداء.

جيش الجمهورية الإسلامية مصدر فخر للوطن

وأشاد المتحدث باسم الحرس الثوري خلال اللقاء بجهود الجيش الإيراني في الحرب الجارية، واصفاً إياه بأنه مصدر فخر للشعب والنظام الإسلامي، وأضاف: إن الجيش مصدر اعتزاز لإيران الإسلامية، وهو مؤسسة قوية وشعبية ومدافعة عن الوطن في مواجهة الأعداء؛ ففي تاريخ إيران، لم يشهد الجيش قط مثل هذا القدر من القوة والشعبية والإيمان بالمبادئ والجاهزية الميدانية.

وأكد محبي: إن التلاحم بين الجيش والحرس الثوري، وكافة القوات المسلحة، وبين القوات المسلحة والحكومة والشعب، وصولاً إلى وحدة الميدان والشارع، يجب أن يُسجل ويُخلد في التاريخ.

نواجه أعداءً لا تجرؤ أي دولة على إطلاق رصاصة واحدة تجاههم

من جانبه، أشار العميد “أكرمي نيا” خلال اللقاء إلى تاريخ الوحدة بين الجيش والحرس الثوري منذ انتصار الثورة الإسلامية المجيدة، قائلاً: لقد شهدنا خلال فترة الدفاع المقدس تلاحماً وتنسيقاً وتآزراً ملحوظاً بين الجيش والحرس الثوري، واليوم، وبفضل الله، تحقق هذا التآزر بشكل أكبر من أي وقت مضى، وهو أمر متوقع؛ فنحن جميعاً تحت قيادة وتوجيهات القائد الأعلى للقوات المسلحة، نمتلك هدفاً واحداً ونسعى جاهدين لتحقيق عزة الوطن.

وأضاف: هناك سعي دائم لإبراز الوحدة والتناغم القائم بين الجيش والحرس الثوري بشكل أكبر في المجتمع، مشيراً إلى أن هذه الوحدة هي التي أوصلت الأعداء إلى حالة من اليأس؛ فبينما كان العدو يأمل في إثارة الخلافات الداخلية، وجد نفسه اليوم أمام طريق مسدود وحالة من العجز التام بفضل هذه الوحدة الوطنية.

وأكد المتحدث باسم الجيش صمود القوات المسلحة الإيرانية في مواجهة الولايات المتحدة والكيان الصهيوني، مشيراً إلى أننا نواجه أعداءً يمتلكون ترسانة تكنولوجية وعسكرية هائلة، لدرجة أنه لا توجد دولة في العالم تجرؤ على إطلاق رصاصة واحدة تجاههم، ومع ذلك وقفنا في وجههم ووجهنا لهم ضربات موجعة وأحبطنا مخططاتهم.

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