الحرب التجارية بين أميركا وكندا تتصاعد

أفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن الميادين أن أميركا رفعت مجدداً اليوم الثلاثاء الرسوم الجمركية على مجموعة من السلع الكندية في إطار الحرب التجارية ضد أوتاوا.

وبحسب التقرير، تخضع بعض أنواع منتجات الألبان والورق والصلب والقوارب ذات المحركات لرسوم بنسبة 50%.

وكانت كندا قد أعلنت سابقاً فرض رسوم جمركية ثقيلة على السلع المستوردة من أميركا. وأعلن المسؤولون الكنديون أن المفاوضات التجارية مع أميركا فشلت. كما أكدت الحكومة الأميركية عزمها منع دخول بعض السلع الكندية إلى البلاد اعتباراً من 29 سبتمبر الجاري.

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