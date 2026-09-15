استخدام معدات إيرانية في الصيانة الأساسية لمصافي بارس الجنوبي

أفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن شركة مجمع غاز بارس الجنوبي أن غلام عباس حسيني قال، في معرض إشارته إلى الدور الاستراتيجي لهذا المجمع في تأمين طاقة البلاد، إن مصافي مجمع غاز بارس الجنوبي، بحصة تقارب 70% في تأمين سلة الطاقة في البلاد، تضطلع بمهمة مهمة وحاسمة في استدامة تدفق الغاز إلى الشبكة الوطنية، وأن موظفي وخبراء المجمع يستعدون بعزم جاد للقيام بهذه المسؤولية في الشتاء المقبل.

وشدد على أهمية الجهوزية القصوى لتجاوز أشهر البرد بنجاح، مضيفاً أن الجهود المتواصلة للموظفين والخبراء والفرق العملياتية والصيانية في المجمع تُتابع في إطار برامج دقيقة ومنظمة وهادفة، لتدخل المصافي الشتاء بجهوزية 100%، ويُؤمَّن الغاز الذي يحتاجه المواطنون بشكل مستدام وآمن.

وأشار المدير التنفيذي لمجمع غاز بارس الجنوبي إلى نهج هذا المجمع في استخدام القدرات الداخلية، موضحاً أنه منذ بداية الصيانة الأساسية لهذا العام حتى الآن، تم تأمين 100% من القطع والمعدات المطلوبة من قدرات الشركات المصنعة المحلية والشركات القائمة على المعرفة والمنتجات المصنعة لأول مرة. واعتبر أن هذا الأمر يشكل خطوة مهمة في مسار الاكتفاء الذاتي وتقليل التبعية وتعزيز سلسلة التوريد المحلية.

وتابع حسيني أن الاعتماد على قدرات الخبراء المحليين وقدرات الشركات القائمة على المعرفة، إلى جانب تأمين الاحتياجات العملياتية للمجمع، يمهّد لتطوير التكنولوجيا وتوطين المعدات الاستراتيجية وزيادة صمود صناعة الغاز في البلاد، وأن هذا المسار سيستمر بجدية.

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