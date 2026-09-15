اكتمال 2488 مشروعاً لمكافحة الفقر في مازندران

أفادت وكالة مهر للأنباء أن اللواء محمد رضا موحد قال بعد ظهر الثلاثاء في مراسم افتتاح مشاريع مكافحة الفقر والحرمان لغدير التابعة للقوة البرية للحرس الثوري، التي أُقيمت بحضور جمع من المسؤولين الوطنيين والمحليين والقادة العسكريين والفرق الجهادية في حديقة ولاية ساري، إن أمن البلاد وهدوءها وإمكانية حضور الجهاديين في أبعد المناطق لخدمة الناس، هي ثمرة دماء الشهداء وتضحيات عائلاتهم.

وخلّد ذكرى 14 ألفاً و500 شهيد من مازندران، وأعرب عن تقديره لمرافقة الفرق الجهادية والمتبرعين والأجهزة التنفيذية في تنفيذ مشاريع مكافحة الفقر، مضيفاً أنه بدعم من المقر المركزي لمكافحة الفقر التابع للحرس الثوري، نُفذ 2488 مشروعاً في مجالات العمران والتشغيل والخدمات الاجتماعية في مختلف أنحاء المحافظة، وسُلّمت إلى الناس.

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