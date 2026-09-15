نقل عدة سجناء ايرانيين من العراق إلى ارض الوطن

وأفادت وكحالة مهر للأأنباء، ان "عسكر جلاليان" صرح، اليوم الثلاثاء، بأن هؤلاء الرعايا الإيرانيين المحتجزين في السجون العراقية يتم نقلهم إلى البلاد عبر معبر مهران الحدودي الدولي (غرب).

وأوضح، أن معظم هؤلاء السجناء قد اعتُقلوا في العراق بتهم حيازة المخدرات، أو أقراص طبية، أو مواد ممنوعة، بالإضافة إلى حمل طرود أمانة تخص أشخاصاً آخرين.

وأضاف هذا المسؤول القضائي: من بين هؤلاء السجناء، توجد أربع نساء، وبعد استكمال الإجراءات القانونية والقضائية، والتدقيق في جوازات السفر، وإتمام الفحوصات الصحية، سيتم نقلهم إلى سجن إيلام المركزي لقضاء فترة محكوميتهم.

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