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١٥‏/٠٩‏/٢٠٢٦، ٥:٠٠ م

نقل عدة سجناء ايرانيين من العراق إلى ارض الوطن

نقل عدة سجناء ايرانيين من العراق إلى ارض الوطن

 أعلن مساعد حقوق الإنسان والشؤون الدولية بوزارة العدل الإيرانية "عسكر جلاليان" عن نقل 49 سجيناً إيرانياً من السجون في جمهورية العراق إلى ارض الجمهورية الاسلامية الايرانية.

وأفادت وكحالة مهر للأأنباء، ان "عسكر جلاليان" صرح، اليوم الثلاثاء، بأن هؤلاء الرعايا الإيرانيين المحتجزين في السجون العراقية يتم نقلهم إلى البلاد عبر معبر مهران الحدودي الدولي (غرب).

وأوضح، أن معظم هؤلاء السجناء قد اعتُقلوا في العراق بتهم حيازة المخدرات، أو أقراص طبية، أو مواد ممنوعة، بالإضافة إلى حمل طرود أمانة تخص أشخاصاً آخرين.

وأضاف هذا المسؤول القضائي: من بين هؤلاء السجناء، توجد أربع نساء، وبعد استكمال الإجراءات القانونية والقضائية، والتدقيق في جوازات السفر، وإتمام الفحوصات الصحية، سيتم نقلهم إلى سجن إيلام المركزي لقضاء فترة محكوميتهم.

/انتهى/

رمز الخبر 1973867
جواد ماستری فراهانی

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