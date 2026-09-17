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١٧‏/٠٩‏/٢٠٢٦، ٥:١٩ م

إسبانيا: نعارض تقديم أي مساعدة عسكرية للحرب الجارية في الشرق الأوسط

إسبانيا: نعارض تقديم أي مساعدة عسكرية للحرب الجارية في الشرق الأوسط

أعلن وزير خارجية إسبانيا أن مدريد لديها موقف حازم برفض تقديم أي مساعدة عسكرية للحرب الجارية في الشرق الأوسط (غرب آسيا)، وأنهم يؤكدون التزامهم بالدبلوماسية.

أفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن الجزيرة أن خوسيه مانويل ألباريس، وزير خارجية إسبانيا، قال في كلمة له إن مدريد ترفض الامتناع عن إرسال المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين في غزة.

وتابع وزير خارجية إسبانيا أنهم يطالبون إسرائيل بإعادة فتح المعابر الإنسانية، لإتاحة وصول المساعدات، بما فيها المساعدات الإسبانية، إلى قطاع غزة.

ثم أضاف خوسيه مانويل ألباريس أنهم يطالبون إسرائيل بالسماح لوكالة الأونروا باستئناف أنشطتها في قطاع غزة. وإسبانيا لديها موقف حازم برفض تقديم أي مساعدة عسكرية للحرب الجارية في الشرق الأوسط (غرب آسيا)، ويؤكدون التزامهم بالدبلوماسية. ويؤكدون مرة أخرى على الاعتراف بدولة فلسطين من أجل التوصل إلى حل مستدام.

ثم أوضح أنه لا يزالون ملتزمين بالحظر الكامل لاستيراد السلع من المستوطنات الإسرائيلية (المستوطنات الصهيونية المحتلة).

/انتهى/

رمز الخبر 1973917

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