النساء في الصناعة الدفاعية هم الخط الأمامي للعلم والتكنولوجيا وبناء مستقبل الدفاع

أفادت وكالة مهر للأنباء أن العميد ابن الرضا قال في لقاء مع نساء الصناعة الدفاعية، مخلداً ذكرى شهداء القوات المسلحة ووزارة الدفاع، إن تقدم واقتدار الصناعة الدفاعية في البلاد اليوم هو ثمرة تدبير وقيادة القائد الشهيد في مسار الردع والاقتدار الدفاعي والاعتماد على الذات والابتكار وتعزيز البنية الدفاعية؛ وهو مسار أثمر بجهاد العلماء والمهندسين والعاملين في وزارة الدفاع.

وأضاف أن كل خطوة يخطونها اليوم في مسار تعزيز بنية البلاد الدفاعية هي استمرار لطريق الرجال والنساء الذين قدموا أرواحهم لعزة وأمن الأرض الإسلامية؛ من الشهيد اللواء الطيار عزيز نصير زاده إلى ألف و200 شهيد من وزارة الدفاع، كل منهم شكل جزءاً من التاريخ المشرق للدفاع عن البلاد.

وأشار القائم بأعمال وزارة الدفاع إلى دور النساء في الصناعة الدفاعية في البلاد، وقال إنهم يتحدثون اليوم عن جزء من الصناعة الدفاعية في البلاد لا يمكن تقديم رواية كاملة عنه دون دور نساء هذه الأرض. فالنساء يشكلن نصف سكان البلاد وإحدى الركائز المهمة والمؤثرة في المجتمع، ومساهمتهن في تحولات البلاد ليست خافية على أحد.

وأشار العميد ابن الرضا إلى تحولات مكانة المرأة الاجتماعية في تاريخ إيران ودور الثورة الإسلامية في هذا المجال، مؤكداً أن أحد الإنجازات المهمة للثورة الإسلامية هو أن المرأة الإيرانية تمكنت، إلى جانب دورها القيم في الأسرة، من الحضور في مختلف المجالات الاجتماعية بهويتها وقدراتها وإمكاناتها، وأن تكون فاعلة في مسار تقدم البلاد.

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