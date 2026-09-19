وزيرة الطرق الايرانية: العدو استهدف صمود الشعب بضرب الجسور

وأفادت وكالة مهر للأنباء، بأن "صادق" أكدت، اليوم السبت، خلال مراسم افتتاح جسر "بيات" على الطريق السريع بين مدينتي تبريز وزنجان (شمال غرب البلاد)، أن الجهود التي بُذلت لإعادة بناء هذا الجسر تستحق كل التقدير؛ مشيدة بالغيرة والشرف والنبل التي تحلّى بها جميع القائمين على عملية إعادة الإعمار.

وأضافت وزيرة الطرق والتنمية الحضرية أن العاملين في قطاع الطرق والمقاولون أثبتوا أنه عندما يستهدف العدو جسور البلاد وطرقها وأنفاقها وشرايين المواصلات فيها، فإنه يواجه إرادة وعزيمة شعب بأكمله.

وتابعت، قائلة: أعيد فتح هذا الطريق أمام حركة المرور في أقل من 12 يوما، وأثبتنا للعدو أنه إذا استهدفتم قدرتنا على الصمود، فإننا سندافع عنها بكل شجاعة، مستندين إلى هويتنا وحضارتنا العريقة الممتدة لآلاف السنين.

وأكدت "صادق" أن هذا الطريق يحظى بأهمية ستراتيجية؛ مبينة أن هذا المحور يصل في نهاية المطاف إلى حدود "بازركان"، ومن خلالها ترتبط البلاد بمختلف أنحاء العالم.

وختمت وزيرة الطرق والتنمية الحضرية تصريحاتها بالتأكيد على ضرورة أن يُصمّم الجسر، من الناحية الجمالية، بما يتيح رفع علم الجمهورية الإسلامية الإيرانية عليه؛ قائلة: إنه ينبغي أن يدرك جميع الذين يعبرون هذا الطريق أن العدو يستهدف الشعب، وأن يفتخروا بخدّامهم الذين تمكنوا من إعادة بناء هذا الجسر في أقصر وقت ممكن.