بقائي: إلقاء التهم والتنصل من الواقع ليس أمرا مستغربا من امريكا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، بأن "بقائي" كتب، اليوم السبت، في تدوينة عبر منصة "إكس"، ردا على الاتهامات التي وجهتها المتحدثة باسم البيت الأبيض إلى إيران أن المتحدثة باسم البيت الأبيض وجهت قائمة طويلة من الاتهامات إلى إيران، إلا أن معظم هذه الاتهامات تصف، بصورة تثير الدهشة، الأفعال نفسها التي بادرت الولايات المتحدة الأمريكية إلى ارتكابها أو ارتكبتها أو دعمتها.

وختم متحدث الخارجية تدوينته بالقول: وليس إلقاء التهم على الآخرين والتنصل من الواقع أمرا مستغربا، فكما جاء في سفر الأمثال: "يهرب الشرير ولا طارد. " (أمثال 28:1)