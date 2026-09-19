إيران تعلن استعدادها لتزويد أفغانستان بـ 2000 ميغاوات من الكهرباء وتدريب كوادرها الفنية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان رئيس الشركات الحكومية لحكومة طالبان، "أحمد جان بلال" التقى في إطار لقاءاته المستمرة في إيران – بوزير الطاقة الإيراني "عباس علي آبادي"، حيث بحث الجانبان آفاق التعاون المشترك بين البلدين في مجالات الطاقة.

وشهد اللقاء حضوراً دبلوماسياً رفيعاً؛ بوجود القائم بأعمال السفارة الإيرانية في كابل "علي رضا بيكدلي"، وسفير حكومة طالبان في طهران "فضل محمد حقاني". وتناول الاجتماع ملفات حيوية شملت التعاون في قطاع الكهرباء والطاقة، وتأمين مياه الشرب النظيفة، بالإضافة إلى تشييد وبناء منشآت تصفية ومعالجة مياه الصرف الصحي.

وحسب بيان رسمي صادر عن مديرية الشركات الحكومية التابعة لحكومة طالبان، أكد علي آبادي خلال المباحثات أن طهران مستعدة تماماً لدعم أفغانستان في قطاع الطاقة، وتوفير الأرضية المناسبة لتدريب الكوادر الفنية الأفغانية ورفع كفاءتها التخصصية في مجالات الخدمات الفنية والهندسية.

كما كشف وزير الطاقة الإيراني عن خطوة عملية هامة، معلناً استعداد طهران لتأمين وتصدير ما يصل إلى 2000 ميغاوات من الطاقة الكهربائية لتلبية الاحتياجات الأساسية لأفغانستان.

من جانبه، شدد رئيس الشركات الحكومية لحكومة طالبان على الأهمية البالغة لتوسيع الشراكة بين البلدين في قطاع الطاقة، وتعزيز القدرات التقنية، فضلاً عن المضي قدماً في تنفيذ المشروعات المشتركة.

واختتم "أحمد جان بلال" زيارته بجولة ميدانية تفقدية شملت منشآت ومحطات تصفية ومعالجة المياه والصرف الصحي في العاصمة طهران.