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٢٠‏/٠٩‏/٢٠٢٦، ٨:٤٦ ص

العميد شكارجي: زمام المبادرة في مضيق هرمز بيد ايران

العميد شكارجي: زمام المبادرة في مضيق هرمز بيد ايران

أكد المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة الإيرانية العميد "أبو الفضل شكارجي" أن زمام المبادرة في مضيق هرمز لا يزال بيد القوات المسلحة الإيرانية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال العميد "شكارجي" مساء السبت إن مزاعم قائد القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) بشأن مرافقة ناقلات النفط ونقل مليار برميل من النفط خلال الشهرين الماضيين، هي مزاعم كاذبة ومثيرة للسخرية، ولا تمت للواقع بصلة.

واعتبر العميد "شكارجي: أن هذه التصريحات تأتي في إطار "عملية نفسية فاشلة" تهدف إلى رفع معنويات القوات الأمريكية المنهكة، ومحاولة لتبرير التكاليف المالية والبشرية الباهظة لوجودها في المنطقة، مؤكداً أن هذه الادعاءات لن تغير من حقيقة انسحاب الجيش الأمريكي من المنطقة، كما شدد على أن زمام المبادرة في مضيق هرمز لا يزال بيد القوات المسلحة الإيرانية.

/انتهى/

رمز الخبر 1973967
جواد ماستری فراهانی

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