روساء السلطات الايرانية يؤكدون المساعدة في جذب الاستثمارات المنتجة إلى البلاد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن مكتب رئاسة الجمهورية الايرانية ان اجتماع رؤساء السلطات الثلاث الايرانية، عقد اليوم السبت، باستضافة رئيس الجمهورية "مسعود بزشكيان"، وبحضور رئيسي مجلس الشورى الاسلامي "محمدباقر قاليباف" والسلطة القضائية حجة الاسلام "غلام حسين محسني إيجئي".

وخلال هذا الاجتماع، قدم رئيس الجمهورية تقريراً عن زيارته إلى الهند، وما أسفرت عنه مشاركته في الدورة الـ18 لقمة رؤساء دول مجموعة الـ"بريكس".

وتناول التقرير أهداف الزيارة ونتائجها، ومن بينها تعزيز التعددية، وتوسيع التعاون الاقتصادي والتجاري، ومواجهة الأحادية.

وفي سياق الاجتماع، أكد رؤساء السلطات الثلاث ضرورة التنسيق والتآزر فيما بينها، وقرروا أن يكون تأمين السلع الأساسية وتحسين الوضع المعيشي للمواطنين، ودعم الإنتاج، وإزالة العوائق التي تعترضه، والمساعدة في جذب الاستثمارات المنتجة، من أولويات السياسات العامة للنظام.