تصعيد غير متوقع.. الخارجية الأميركية تحذّر رعاياها من السفر إلى "الشرق الأوسط"

أفادت وكالة مهر للأنباء حذّرت وزارة الخارجية الأميركية مواطنيها في منطقة "الشرق الأوسط" من احتمال حدوث "تصعيد غير متوقع"، في ظل التوترات المتصاعدة التي تشهدها المنطقة، داعيةً إلى توخي أقصى درجات الحذر.

وقالت الخارجية الأميركية إنّ البيئة الأمنية في المنطقة "لا تزال معقدة"، مع احتمال حدوث تصعيد سريع وغير متوقع، داعيةً الأميركيين الموجودين حالياً في "الشرق الأوسط" إلى توخي الحذر واليقظة.

تحذير من السفر إلى المنطقة

وحثّت الخارجية المواطنين الأميركيين الموجودين خارج "الشرق الأوسط" على إعادة النظر في خطط السفر إلى المنطقة أو عبرها، وطالبت المسافرين بمتابعة المستجدات المتعلقة بحركة المطارات وشركات الطيران، تحسباً لتأثر حركة السفر بالتطورات الأمنية.

وفي تحذير أوسع، أشارت الخارجية إلى تعرّض منشآت دبلوماسية أميركية، بما فيها منشآت خارج "الشرق الأوسط"، لهجمات في وقت سابق.

وأشارت الخارجية الأميركية إلى احتمال تصعيد "الصراع" بين السعودية والقوات المسلحة اليمنية.

كما ادعت من احتمال استهداف إيران أو "مجموعات داعمة لها" لمصالح مرتبطة بها، بما يشمل مواقع مرتبطة بالولايات المتحدة ومواطنين وشركات ومؤسسات أميركية حول العالم.