تضرر 18 حافلة مستوردة أثناء نقلها بحراً إلى إيران جراء هجمات امريكا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تحدث عليرضا زاكاني، صباح اليوم الأحد، على هامش افتتاح المسار الرابط بين الشمال والغرب في طريق "يادكار إمام" السريع، عن حالة إنجاز المشروع. وأشار إلى أنه رغم اكتمال المشروع بالكامل خلال شهر ونصف تقريباً، فقد تقرر افتتاح مرحلة واحدة منه اليوم لتتزامن مع بدء العام الدراسي.

وفي معرض تسليطه الضوء على الإجراءات المتخذة لتذليل عقبات المشروع، أضاف أنه تمت إزالة أربع عقبات رئيسية، كما تم الاستحواذ على أو إخلاء 12.5 هكتاراً من الأراضي و90 وحدة سكنية/بنائية للوصول بالمشروع إلى مرحلة التشغيل.

وأوضح العمدة أنه تم إنفاق ما يقرب من 1300 مليار تومان على تنفيذ المشروع، بينما خُصص أكثر من 12600 مليار تومان لعمليات الاستحواذ على العقارات، مما رفع التكلفة الإجمالية للمشروع إلى حوالي 14000 مليار تومان.

وتابع زاكاني موضحاً أن المشروع تضمن شق مسار بطول 2550 متراً يمتد من ساحة "جي" (Jay) إلى ساحة "فتح" (Fath)، حيث تم إنشاء حوالي 550 متراً من هذا المسار على هيئة نفق.

وفي تعليقه على تأثير المشروع في شبكة الطرق السريعة غرب طهران، أشار إلى وجود قيود سابقة تتعلق بالربط بين شمال وجنوب المنطقة عبر الطرق السريعة؛ إلا أن هذا المشروع يربط المسار بساحة "جي" ومن ثم بطريق "الشهيد بروجردي" السريع، مما يربط الشبكة في نهاية المطاف بطريق "ساوه" (Saveh).

تضرر 18 حافلة مستوردة من الصين بهجوم امريكي

وفي حديثه للصحفيين حول آخر مستجدات شحنة الحافلات الصينية، صرح عمدة طهران بأنه قد تم بالفعل إنزال الحافلات في ميناء "بندر عباس".

وأوضح أنه خلال عملية النقل البحري، تدخل الجانب الأمريكي وعرقل الشحنة، مما أدى إلى تضرر 18 حافلة.

وأضاف زاكاني: "في نهاية المطاف، نحن في حالة حرب، ومثل هذه الحوادث تقع في أوقات الحروب؛ ومع ذلك، فقد تم نقل الحافلات المتضررة أيضاً، ونحن نعتبر ذلك تضحية من أجل الوطن".

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