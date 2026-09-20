أسعار الديزل في الولايات المتحدة تسجل مستوى قياسياً عند 6.49 دولار للغالون

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه وفقاً لبيانات "الجمعية الأمريكية للسيارات" (AAA)، وصل متوسط سعر الديزل في الولايات المتحدة إلى 6.4866 دولار للغالون في 19 سبتمبر، وهو ما يمثل رقماً قياسياً جديداً؛ علماً بأن السعر كان يبلغ 6.1602 دولار للغالون قبل ذلك بأسبوع واحد.

كما شهدت أسعار الديزل ارتفاعاً كبيراً على أساس سنوي، حيث صعدت من 3.71 دولار إلى حوالي 6.49 دولار للغالون.

ويأتي هذا الارتفاع الحاد في أسعار الديزل في وقت تفرض فيه الاضطرابات في تدفقات الطاقة العالمية -الناجمة عن الحرب وانخفاض القدرة التكريرية- ضغوطاً إضافية على سوق الوقود.

وكانت وكالة "أسوشيتد برس" قد أفادت سابقاً بأن تجاوز أسعار الديزل في الولايات المتحدة حاجز الـ 6 دولارات قد أدى إلى زيادة تكلفة نقل السلع اليومية، نظراً لاعتماد الشاحنات والعديد من شبكات نقل البضائع على هذا النوع من الوقود.

وفي سياق متصل، ونقلاً عن وكالة "تاس" (TASS)، كانت صحيفة "وول ستريت جورنال" قد نشرت تحذيرات من الرئيس التنفيذي لشركة "شيفرون" بشأن احتمالية حدوث أزمة وقود عالمية ناتجة عن الصراعات في الشرق الأوسط.

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