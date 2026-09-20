بدء عملية تستمر 10 أيام لتحييد الذخائر غير المنفجرة في جزيرة "خارك"

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه سلط "نكهدار حسين‌بور" -حاكم منطقة خارك الخاصة- الضوء على التاريخ المشرّف للجزيرة خلال حقبة "الحرب الاخيرة". وأكد أن جزيرة "خارك" الصامدة ظلت دائماً رمزاً بارزاً للثبات والتضحية والغيرة الوطنية؛ فرغم تعرضها لأكثر من 2800 غارة جوية خلال فترة "الدفاع المقدس"، إلا أن عزيمة وتضحيات سكانها الشرفاء وكوادر صناعة النفط البواسل ضمنت استمرار عمليات تصدير الطاقة الحيوية للبلاد دون توقف، ولو ليوم واحد. وسيظل هذا الإرث المجيد محفوراً إلى الأبد في الذاكرة التاريخية للشعب الإيراني.

وفي إشارة منه إلى غارة جوية شنتها "الولايات المتحدة المجرمة" إبان الحرب المفروضة، أعلن عن بدء عمليات تدمير وتحييد المقذوفات والذخائر غير المنفجرة في المواقع المرتبطة بأنظمة الدفاع الجوي للجزيرة، مشيراً إلى أن العملية ستستمر لمدة 10 أيام.

وذكر حاكم منطقة "خارك" أن العملية انطلقت اليوم، 20 سبتمبر، مضيفاً أن المهمة تهدف إلى تطهير مناطق العمليات وتأمينها بالكامل. كما حث المواطنين والكوادر المتواجدة في الجزيرة على التزام الهدوء والاهتمام الشديد بالتحذيرات الصادرة عن الفرق الميدانية.

وشدد "حسين‌بور" على ضرورة امتناع المواطنين عن الاقتراب من مناطق العمليات والمواقع المحددة أثناء سير العمل، وذلك لضمان إنجاز المهمة بنجاح وأمان ودون وقوع أي حوادث.

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