الحرس الثوري يختبر سلاحاً جديداً لاستهداف حاملة الطائرات الأمريكية بنجاح

وأفادت وكالة مره للأنباء، انه علّق العميد حسين محبي -متحدثاً عن التطور "المفاجئ" الأخير للحرس الثوري، وتحديداً استخدام سلاح جديد لاستهداف حاملة الطائرات الأمريكية- قائلاً: "بطبيعة الحال، لا ينبغي لي الكشف عن تفاصيل هذا السلاح الجديد أو غيره من الأسلحة المستحدثة".

وأضاف: "كما شهد العالم -وكما أشرت في مناسبات عديدة- فإننا نعمل باستمرار على تعزيز قدراتنا العسكرية، ونقوم بإنتاج واختبار أسلحة جديدة للدفاع عن أنفسنا وصدّ نوايا أعدائنا الخبيثة".

وتابع المتحدث باسم الحرس الثوري: "الحالة المحددة التي أشرتم إليها تضمنت أحد اختباراتنا ضد حاملة الطائرات ال، وقد حقق ذلك -بحمد الله- نتائج ناجحة".

وشدد محبي قائلاً: "في حال وقوع أي عدوان جديد، فإننا -بإذن الله- سنُدخل أسلحة أخرى إلى ميدان المواجهة إلى جانب هذا السلاح".

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