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٢٢‏/٠٩‏/٢٠٢٦، ٩:٥٦ ص

الحرس الثوري يختبر سلاحاً جديداً لاستهداف حاملة الطائرات الأمريكية بنجاح

الحرس الثوري يختبر سلاحاً جديداً لاستهداف حاملة الطائرات الأمريكية بنجاح

في معرض حديثه عن الهجوم الاخير الذي استهدف حاملة طائرات أمريكية، صرح المتحدث باسم الحرس الثوري قائلاً: "لا يمكن الكشف عن تفاصيل السلاح الجديد؛ إلا أنه خضع لاختبار عملياتي ناجح ضد حاملة الطائرات".

وأفادت وكالة مره للأنباء، انه علّق العميد حسين محبي -متحدثاً عن التطور "المفاجئ" الأخير للحرس الثوري، وتحديداً استخدام سلاح جديد لاستهداف حاملة الطائرات الأمريكية- قائلاً: "بطبيعة الحال، لا ينبغي لي الكشف عن تفاصيل هذا السلاح الجديد أو غيره من الأسلحة المستحدثة".

وأضاف: "كما شهد العالم -وكما أشرت في مناسبات عديدة- فإننا نعمل باستمرار على تعزيز قدراتنا العسكرية، ونقوم بإنتاج واختبار أسلحة جديدة للدفاع عن أنفسنا وصدّ نوايا أعدائنا الخبيثة".

وتابع المتحدث باسم الحرس الثوري: "الحالة المحددة التي أشرتم إليها تضمنت أحد اختباراتنا ضد حاملة الطائرات ال، وقد حقق ذلك -بحمد الله- نتائج ناجحة".

وشدد محبي قائلاً: "في حال وقوع أي عدوان جديد، فإننا -بإذن الله- سنُدخل أسلحة أخرى إلى ميدان المواجهة إلى جانب هذا السلاح".

/انتهى/

رمز الخبر 1974030
جواد ماستری فراهانی

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