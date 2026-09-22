بزشكيان: اجتماع الأمم المتحدة فرصة للتعبير عن مظلومية إيران واقتدارها

أفادت وكالة مهر للأنباء أن مسعود بزشكيان، رئيس الجمهورية، قال قبل مغادرته إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في مطار مهرآباد، إن اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة يُعقد في الواقع تحت شعار الثقة، وهو أمر غير موجود. وهم يتحدثون بهذا الشعار عن حقوق الإنسان، لكنهم يتجاهلونها.

وأضاف أنهم ينتهكون بوضوح شديد العديد من الأطر القانونية والدولية التي يمكن أن يتمتع بها البشر والدول، لأنهم يمتلكون القوة ويستطيعون ممارسة القهر.

وأضاف أن الجمعية العامة للأمم المتحدة هي مكان نستطيع فيه إيصال كلامنا ومظلوميتنا واقتدارنا إلى مسامع العالم، وفي هذا الفضاء القائم، سنتمكن من التحدث مع عدد كبير من السياسيين من مختلف الدول والمراكز الثقافية وكذلك مع وسائل الإعلام.

وشدد رئيس الجمهورية على أن المشاركة في الجمعية العامة للأمم المتحدة فرصة لنتمكن من إيصال مواقفنا ومظلوميتنا واقتدارنا إلى مسامع العالم.

وقال رئيس الجمهورية إنه رغم كل الصعوبات التي تحملها شعبنا العزيز ومقاتلونا في مسار الحرب والمقاومة، فإن الواقع هو أننا خرجنا من هذا الأمر مرفوعي الرأس، وهذا سبب للعزة والفخر، وأننا سنتمكن بقوة من التعبير عن مواقفنا في هذه المحافل الدولية والدفاع عن حقوق الشعب الإيراني.

وتابع أنه يأمل أن يساعد الله ليتمكنوا من إيصال رسالة مظلوميتنا الحقيقية إلى مسامع العالم، وأن يعلنوا لهم ذلك بقوة في الوقت نفسه.

وشدد رئيس الجمهورية على أنه رغم كل هذا الجفاء والظلم الذي مارسه الأعداء ضد إيران، فإننا نقف بعزة وقوة، وسنقف حتى آخر نفس على قدمينا من أجل البلد والشعب والمعتقدات والإيمان، وسنبقى صامدين.

وأشار بزشكيان إلى إجراء مفاوضات سابقة مع الأميركيين، قائلاً إنهم كانوا عدة مرات على طاولة المفاوضات ووقعوا تفاهماً معاً، لكن رغم ما وقعوه وتواجدهم على طاولة المفاوضات، فإن العالم كله يرى ورأى أنهم انتهكوا ما هو مكتوب بكل سهولة.

وأضاف أنه إذا أردنا عالماً آمناً، وإذا أردنا عالماً يسود فيه السلام والهدوء، فيجب احترام حقوق البشر والشعوب وكل من يعيش على هذا الكوكب، وأن الأميركيين لا يمكنهم إجبار البشر على الطاعة بالقوة. فهم يرتكبون الجرائم التي يرتكبونها، ومنها في فلسطين وسوريا واليمن وإيران وفي كل مكان وحيثما يريدون ويرغبون.

إنهم يرتكبون كل جريمة بالأدوات والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي التي يمتلكونها.

وقال رئيس الجمهورية إنهم، للأسف، يطرحون الأمر بهذا الشكل بأنهم يواجهون الإرهابيين، لكن يجب أن نسأل: هل كان تلاميذنا الأبرياء في ميناب إرهابيين؟ وهل هاجموا في لامرد الإرهابيين؟ وكذلك عندما يهاجمون المنازل والمستشفيات والمراكز المدنية، فهل يهاجمون الإرهابيين؟

وأشار بزشكيان إلى أن ما أصبح واضحاً جداً للعالم لم يكن كلامنا وحديثنا، بل الواقع الموجود على أرض الواقع. ويمكن التعبير عن ذلك بأي لغة. فما يحدث يعبر عن كل هذه الجرائم، ويفهم العالم أن الأميركيين، وهم يدّعون حقوق الإنسان، اغتالوا أبناء الناس. ومن المخجل أنهم حرموا في غزة النساء والأطفال والشيوخ حتى من الوصول إلى الغذاء.

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