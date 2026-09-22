هجمات مدفعية للكيان الصهيوني على جنوب لبنان

أفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن النشرة أن مصادر لبنانية أعلنت، في معرض إشارتها إلى تحركات عسكريين تابعين للكيان الصهيوني في جنوب لبنان، أنه بالتزامن مع تحركات العدو الإسرائيلي البري داخل بلدة الخيام باستخدام أسلحة ثقيلة ومتوسطة، استقرت مدرعة إسرائيلية عند المدخل الشمالي لبلدة الخيام. وبعد إحراق القوات المعادية عدة منازل، تصاعدت أعمدة دخان منها.

ومن جهة أخرى، استهدفت مدفعية جيش الكيان المحتل بلدة كفرتبنيت في جنوب لبنان. كما قُصفت أطراف بلدتي حداثا وبرعشيت في جنوب لبنان بمدفعية جيش الكيان الصهيوني.

ونفذ جيش الكيان الصهيوني انفجاراً في أطراف بلدة ميس الجبل في جنوب لبنان. كما أحرق عسكريو الكيان الصهيوني منازل في بلدة زوطر الشرقية.

يأتي ذلك في وقت استهدفت فيه طائرة مسيّرة إسرائيلية بلدة النبطية الفوقا. كما قصفت مدفعية جيش الكيان الصهيوني أطراف بلدة زبقين في صور.

ونفذ جيش هذا الكيان سلسلة انفجارات أيضاً في بلدة المنصوري، ورُصدت حركة جرافات وآليات عسكرية تابعة للكيان الصهيوني داخل البلدة.

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