وزير الدفاع الألماني: الإيرانيون أقويا ويدافعون عن بلادهم بكفاءة عالية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال بيستوريوس الذي يزور امريكا، في حوار مع شبكة «فوكس نيوز» حول وضع إيران قائلاً: «إن التنبؤ بهذا الوضع أشبه بالنظر في كرة بلورية، وليس واضحاً إلى أي اتجاه ستتجه الأوضاع، لكن يبدو أن الإيرانيين أقوياء جداً ويُبلون بلاءً حسناً في الدفاع أيضاً».

وأضاف: «في الوقت نفسه، نشهد تصاعداً في التوترات حول البحر الأحمر ومضيق هرمز، والوضع للأسف يزداد خطورة».

وأشار وزير الدفاع الألماني إلى أنه: «في الوقت ذاته، نرى تداعيات هذا الوضع على اقتصاداتنا، ونحتاج إلى حل، وإن كان لا أحد يعلم ما يمكن أن يكون هذا الحل».

وتابع بيستوريوس، رداً على سؤال حول احتمال حدوث مشكلة في تزويد أوروبا بالنفط والغاز في الأشهر المقبلة، قائلاً: «الارتفاع الحاد في الأسعار واضح للعيان في محطات الوقود، وبات سعر البنزين يقترب من 2.5 يورو للتر أو أكثر، وقد تحوّل هذا الوضع إلى تحدٍّ للأشخاص العاملين في ألمانيا وأمريكا».

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