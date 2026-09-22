عراقجي يلتقي وزيرا خارجية ايطاليا وسويسرا على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه عقد وزير الخارجية الايراني "عباس عراقجي" ووزير الخارجية السويسري "إينياتسيو كاسيس"، لقاء صباح اليوم الثلاثاء بالتوقيت المحلي في نيويورك، على هامش الجمعية العامة الـ81 للأمم المتحدة، ناقشا خلاله القضايا ذات الاهتمام المشترك.

يُعدّ هذا أول لقاء للوزير "عراقجي" في نيويورك وبعد حضوره في الأمم المتحدة، بالتزامن مع حضور قادة وممثلي العالم للمشاركة في الجمعية العامة الـ81 للأمم المتحدة.

کما التقی عراقجي مع نظيره الإيطالي، "أنطونيو تاجاني" على هامش الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك و أجرى مباحثات معه.

ويجتمع قادة وممثلو 193 دولة عضواً في الأمم المتحدة، من اليوم الثلاثاء (22 ايلول/سبتمبر 2026) حتى يوم الاثنين القادم (28 ايلول/سبتمبر 2026)، في الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في مقر المنظمة في نيويورك، للتباحث حول أهم التطورات الدولية.

ويُتوقع أن يشارك نحو 130 رئيس دولة ورئيس حكومة حضورياً في الاجتماع الرفيع المستوى للجمعية العامة.

والشعار الرسمي للدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة هو: إعادة بناء الثقة، وإدارة التحول: أمم متحدة تحقق نتائج للجميع.

ويؤكد هذا الشعار على ضرورة إعادة بناء الثقة بين الدول، وتعزيز التعاون متعدد الأطراف، ومواءمة المؤسسات الدولية مع التحديات الجديدة.

وستُدرج في جدول أعمال هذا الاجتماع موضوعات منها السلام والأمن العالميان، وحقوق الإنسان، والتنمية المستدامة، والتغير المناخي، وارتفاع مستوى البحار، والاستعداد للأوبئة، وحوكمة الذكاء الاصطناعي.

وإلى جانب الكلمات العامة، تُعقد أيضاً اجتماعات رفيعة المستوى ولقاءات ثنائية ومتعددة الأطراف على هامش الجمعية العامة؛ وهو أمر سيجعل نيويورك خلال هذا الأسبوع أحد أهم مراكز المشاورات الدبلوماسية في العالم.

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