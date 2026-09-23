عراقجي يجري مباحثات مع نظيريه الألماني والطاجيكي على هامش اعمال الجمعية العامة الاممية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان وزير الخارجية الايرانية التقى، اليوم الاربعاء، ضمن سلسلة لقاءاته الثنائية على هامش اجتماعات الجمعية العامة الـ81 للأمم المتحدة في نيويورك، نظيريه الألماني "يوهان دافيد فاديفول" والطاجيكي "سراج الدين مهر الدين".

ويجتمع قادة وممثلو 193 دولة عضواً في الأمم المتحدة، من يوم الثلاثاء (22 ايلول/سبتمبر 2026) حتى يوم الاثنين القادم (28 ايلول/سبتمبر 2026)، في الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في مقر المنظمة في نيويورك، للتباحث حول أهم التطورات الدولية.

ويُتوقع أن يشارك نحو 130 رئيس دولة ورئيس حكومة حضورياً في الاجتماع الرفيع المستوى للجمعية العامة.