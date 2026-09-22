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٢٢‏/٠٩‏/٢٠٢٦، ٩:٤٣ م

متحدث الحرس الثوري: سنرد بكل قوة على أي هجوم أمريكي على بلادنا

متحدث الحرس الثوري: سنرد بكل قوة على أي هجوم أمريكي على بلادنا

اكد المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني، العميد محبي، انه إذا كانت أمريكا تنوي مهاجمة أي جزء من بلادنا، سواء جبل الفأس أو أي مكان آخر، فسنرد بكل قوة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرّح العميد محبي، المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني، في مقابلة مع شبكة العربي القطرية: لن أدلي برأي قاطع بشأن التكهنات حول "جبل الفأس"، ولكن إذا كانت أمريكا تنوي مهاجمة أي جزء من بلادنا، سواء جبل كالنج أو أي مكان آخر، فسنرد بكل قوة.

واضاف: لسنا من هواة الدعاية الهوليوودية، ولا نكشف أسرارنا العسكرية؛ فقدراتنا الدفاعية مثبتة ميدانياً، لا في وسائل الإعلام.

واكد انه كما أظهرنا في حربَي الأربعين يوماً والاثني عشر يوماً الماضيتين، لن تتمكن أمريكا أبداً من تحقيق أهدافها أمام عزمنا على الدفاع عن أنفسنا.

رمز الخبر 1974059

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