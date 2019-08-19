بعد مباحثات عديدة ومناورات سياسية، عروس إيران تعود إلى منزلها

وافادت وكالة مهر للأنباء، أن سفير إيران في لندن "حميد بعيدي نجاد" كتب صباح اليوم على صفحته الخاصة على تويتر: في هذه اللحظات وبعد مضي 45 يوماً على توقيف الناقلة في مياه جبل طارق، بدأت رحلتها باتجاه المياه الدولية.

هذا وقد قامت السلطات البريطانية قبل بضع أسابيع على إحتجاز ناقلة النفط الإيرانية قرب مضيق جبل طارق.

وفي أواخر الأسبوع الماضي وبعد مباحثات عديدة أصدرت حكومة جبل طارق القرار في إطلاق سراح ناقلة النفط الإيرانية.

وافاد مصادر في حكومة جبل طارق أن امريكا كانت مخالفة قرار إطلاق سراح الناقلة النفطية وقالوا ان مصادرة الناقلة يصب في مصلحتنا، إلا أن حكومة جبل طارق لم تعر إهتماماً لهذا الكلام.