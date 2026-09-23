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٢٣‏/٠٩‏/٢٠٢٦، ٥:٢٤ م

بقائي: الصمت على جريمة ميناب تعد مشاركة بها

بقائي: الصمت على جريمة ميناب تعد مشاركة بها

صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية اسماعيل بقائي ، إن الحكومة التي يستهزئ رئيسها بالقانون الدولي من على منبر الأمم المتحدة هي المسؤولة عن الجريمة الحربية التي لا تُغتفر في ميناب وكل من التزم الصمت إزاء هذه الجريمة ورفض إدانتها يتحمل أيضاً جزءاً من هذه المسؤولية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب بقائي، في منشور على موقع التواصل الاجتماعي X مساء اليوم الاربعاء: "اليوم هو اليوم الأول من شهر مهر (23 ايلول/سبتمبر)؛ يوم إعادة فتح المدارس في إيران؛ وهذه هي الوجوه البريئة لأطفال ميناب الذين استشهدوا في الهجوم الأمريكي الوحشي بصواريخ توماهوك في 28 فبراير/شباط 2026، كان ينبغي أن يكونوا هنا اليوم، بعيون مشرقة ووجوه سعيدة؛ يحتفلون ببداية العام الدراسي، لكن الآن أجسادهم الممزقة مدفونة تحت التراب".

وتابع: "إن الحكومة التي يستهزئ رئيسها بالقانون الدولي من على منبر الأمم المتحدة هي المسؤولة عن هذه الجريمة الحربية التي لا تُغتفر. وكل من التزم الصمت إزاء هذه الجريمة ورفض إدانتها يتحمل أيضاً جزءاً من هذه المسؤولية".

واختتم المتحدث باسم وزارة الخارجية قائلاً: "سيظل الشعب الإيراني يتذكر هذه الوجوه البريئة الملائكية إلى الأبد، ولن يغفر أبداً لقاتليها".

رمز الخبر 1974089

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