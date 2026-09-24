قاليباف يقوم بزيارة إلى منزل الشهيدين "خادمي" و"نصير زاده"

أفادت وكالة مهر للأنباء أن محمد باقر قاليباف، رئيس مجلس الشورى الإسلامي، حضر مساء اليوم الخميس، في منزل اللواء الطيار الشهيد عزيز نصير زاده، وزير الدفاع وإسناد القوات المسلحة الراحل، واللواء مجيد خادمي، رئيس منظمة استخبارات الحرس الثوري الراحل، والتقى بأفراد عائلتي هذين الشهيدين الأبرار وأجرى معهم محادثات.

وقد أشاد رئيس المجلس في هذه اللقاءات بعائلات هؤلاء الشهداء، وأشار إلى المكانة الخاصة للشهيد خادمي، ووصف كفاءته وجهده الدؤوب في المجالات الخطيرة للحماية والاستخبارات بأنها فريدة، وأشاد بإرثه التربوي والقرآني.

كما أعرب، في معرض إعرابه عن احترامه للشهيد نصير زاده، عن تأكيده: "أشهد أنه كان أخاً مؤمناً ومجتهداً وعاقلاً وحكيماً، وتألق بكمالات جديرة في جميع مسؤولياته، ومنها وزارة الدفاع."

/انتهى/