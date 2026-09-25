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٢٥‏/٠٩‏/٢٠٢٦، ١:١٣ م

عراقجي: إحياء أمن الملاحة في المنطقة يتطلب وقف الإرهاب الاقتصادي الأميركي

عراقجي: إحياء أمن الملاحة في المنطقة يتطلب وقف الإرهاب الاقتصادي الأميركي

قال وزير الخارجية إن إحياء أمن الملاحة في المنطقة يتطلب وقف الإجراءات المزعزعة للأمن والإرهاب الاقتصادي الأميركي.

أفادت وكالة مهر للأنباء أن السيد عباس عراقجي، وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وباولو رانجيل، وزير خارجية البرتغال، التقيا بعد ظهر الخميس على هامش الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وأجرا محادثة.

وتبادل وزيرا خارجية إيران والبرتغال في هذا اللقاء الآراء حول أهم التطورات الدولية والموضوعات الثنائية ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

واعتبر وزير خارجية إيران، في معرض شرحه للتطورات الراهنة في المنطقة، أن انعدام الأمن الحالي في مضيق هرمز والاضطراب في الملاحة هما نتيجة مباشرة للإجراءات العدوانية الأميركية والصهيونية، مؤكداً أن إحياء أمن الملاحة في المنطقة يتطلب وقف الإجراءات المزعزعة للأمن والإرهاب الاقتصادي الأميركي.

وأوضح عراقجي أن الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء يجب أن يتبنوا نهجاً مستقلاً ومسؤولاً ومتوافقاً مع القانون الدولي تجاه تطورات منطقة غرب آسيا.

/انتهى/

رمز الخبر 1974125

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