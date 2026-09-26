المنتخب الكبادي الإيراني للسيدات يحرز الميدالية الفضية في دورة الالعاب الآسيوية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه واجه المنتخب الإيراني للكبادي للسيدات نظيره الهندي في نهائي دورة الألعاب الآسيوية في ناغويا لعام 2026 اليوم السبت، في تمام الساعة الواحدة ظهراً (بتوقيت اليابان)، وذلك في صالة "توكاي سيتيزن أرينا" في ناغويا.

شهدت الدقائق العشر الأولى من الشوط الأول منافسة قوية ومتقاربة بين الفريقين، حيث أظهرت اللاعبات الإيرانيات عزيمة كبيرة في مواجهة الخصم الهندي القوي. ومع ذلك، تمكنت الهند من التقدم بفارق بضع نقاط، لينتهي الشوط الأول بتقدم الهند بنتيجة 22-16.

وفي بداية الشوط الثاني، عادت اللاعبات الإيرانيات بأداء أقوى ونجحن في تعويض بعض النقاط المفقودة. وظل التنافس محتدماً ومتقارباً في تسجيل النقاط طوال بقية الشوط، لكن الهند حسمت المباراة في النهاية لصالحها بنتيجة 37-34.

ورغم الأداء المتميز الذي قدمته اللاعبات الإيرانيات، إلا أن التفوق الهندي في المراحل الأخيرة من الشوط الثاني مكن الفريق الهندي من فرض هيمنته.

وقد شهدت المباراة حضوراً جماهيرياً هندياً غفيراً، مما خلق أجواءً صبت في مصلحة المنتخب الهندي.

وتولى غلام رضا مازندراني مهمة المدير الفني للمنتخب الإيراني للسيدات للكبادي خلال هذه البطولة.

كما حضر المباراة النهائية كل من مهدي علي نجاد (الأمين العام للجنة الأولمبية الوطنية)، ومناف هاشمي (نائب وزير الرياضة والشباب)، ومحمد رضا عابدي محزون (المدير العام للتخطيط في وزارة الرياضة والشباب).

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