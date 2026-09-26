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٢٦‏/٠٩‏/٢٠٢٦، ٩:٤٨ ص

وزيرا خارجية إيران والسعودية يلتقيان على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة

وزيرا خارجية إيران والسعودية يلتقيان على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة

التقى وزيرا خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية والمملكة العربية السعودية على هامش الدورة السنوية الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

والتقى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ووزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، الجمعة، على هامش الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وناقشا سبل تعزيز العلاقات الثنائية.

وفي هذا الاجتماع، أطلع وزير الخارجية الإيراني نظيره السعودي على التفاهمات القائمة بين إيران وسلطنة عمان بشأن ممرات الملاحة الآمنة في مضيق هرمز.

وأشار وزير الخارجية إلى عزم الجمهورية الإسلامية الإيرانية على تعزيز الثقة، لا سيما في مجال آليات الأمن القائمة على التفاعل بين دول المنطقة، معربًا عن أمله في تعاون جميع الأطراف الإقليمية المعنية في هذا الشأن، أخذًا في الاعتبار التجربة المؤسفة للأشهر السبعة الماضية، واستغلال الولايات المتحدة والكيان الصهيوني لأراضي ومنشآت بعض الأطراف الإقليمية للتحضير لشن عدوان عسكري على إيران وتنفيذه.

كما ناقش الجانبان في الاجتماع وتبادلا وجهات النظر حول العلاقات الثنائية بين طهران والرياض، وأهمية الجهود المشتركة لتعزيز العلاقات في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

رمز الخبر 1974140
جواد ماستری فراهانی

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