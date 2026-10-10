ولايتي: يا سيد روبيو! مشكلتك ليست مع الثورة الإسلامية فقط

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب علي أكبر ولايتي، مستشار قائد الثورة للشؤون الدولية، على وسائل التواصل الاجتماعي تعليقاً على التصريحات الأخيرة لوزير الخارجية الأمريكي: "ثمة تناقض صارخ في خطاب روبيو الأخير؛ إذ يُشاد بالصمود 'حتى آخر رجل' في سياق اليونان القديمة، بينما يُنتقص من ثبات الشعب الإيراني العظيم ويُوصم بـ 'عبادة الموت'. إن الإشادة بالمقاومة حين تكون 'لصالح الذات' وذمّها حين تكون 'لصالح الآخر' لا يمت للحضارة بصلة، بل هو ضرب من السفسطة التي تهدف إلى تبرير الهيمنة. يا سيد روبيو، مشكلتك ليست مع الثورة الإسلامية؛ فالحضارة الإيرانية قوية ومستقلة. إن من ارتكبوا مآسي هيروشيما وفيتنام والعراق وأفغانستان لا يملكون الحق في إلقاء دروس في الأخلاق!"

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