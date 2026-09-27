الرئيس بزشكيان: حلم أمريكا بالقضاء على إيران وانهيارها لن يتحقق

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه افتتح الرئيس الايراني مسعود بزشكيان صباح اليوم الأحد - تزامناً مع بدء "أسبوع السياحة" - 246 مشروعاً تابعاً لوزارة التراث الثقافي والسياحة والصناعات اليدوية عبر مراسم افتراضية. وتبلغ قيمة الاستثمار في هذه المشاريع 35 تريليون تومان، وقد وفرت 3200 فرصة عمل.

وفي كلمته خلال الحدث، ومع تأكيده على توسيع نطاق التفاعل الثقافي والسياحي مع الدول المجاورة، أشار الرئيس إلى أنه: "في ظل القيود التي فرضتها الولايات المتحدة على بلادنا، يُعد تطوير العلاقات الثقافية والسياحية والتجارية مع الجيران أمراً جوهرياً؛ إذ يتيح لنا وضع البلاد على مسار التنمية والازدهار".

وبالإشارة إلى أنه سيتم تعديل القوانين واللوائح المعقدة لدعم المعنيين بقطاع السياحة، شدد بزشكيان على ضرورة تحقيق مواءمة متوازنة بين التوزيع السكاني والبنية التحتية في هذا القطاع. وأضاف: "على الرغم من ظروف الحرب التي سادت البلاد خلال العامين الماضيين، فقد تم إحراز تقدم كبير في تطوير البنية التحتية السياحية على مستوى البلاد؛ ومع ذلك، يظل ضمان التنمية المتوازنة أمراً حتمياً. وعلاوة على ذلك، ولتعزيز التفاعل والتكامل داخل القطاع وفيما بين القطاعات المختلفة، من الضروري عقد اجتماعات عديدة تتيح لممثلي الجمعيات السياحية طرح قضاياهم ومطالبهم ليتم التعامل معها ومعالجتها".

وفي جانب آخر من تصريحاته، ومع تأكيده على ضرورة الاستفادة الكاملة من الفرص المتاحة في قطاع السياحة وتطوير البنية التحتية، قال الرئيس: "يجب علينا تحويل العقوبات المفروضة على بلادنا إلى فرصة لتوسيع العلاقات الإقليمية وتعزيز خلق فرص العمل؛ فدول الجوار تمثل إمكانات كبيرة، ومن خلال تعزيز التعاون الشامل، يمكننا شق مسار جديد لخدمة الوطن".

وفي معرض حديثه عن مشاركته في الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة وما تخلل تلك الزيارة من أنشطة، أضاف الرئيس: "إن ما تحقق في الأمم المتحدة استند إلى ركائز تاريخ وثقافة وحضارة الشعب الإيراني النبيل؛ هذا الشعب الذي ظل داعماً للنظام بثبات رغم التحديات التي واجهها. وحتى أولئك الذين لم يتواجدوا فعلياً في الساحة العامة، فقد جعلونا نشعر بالفخر بفضل تعاطفهم وتضامنهم، وإنه لشرف لنا أن نخدمهم".

وفي سياق انتقاده لتهديدات ترامب العبثية بتدمير إيران، أشار الرئيس قائلاً: "تمتلك الأمة الإيرانية العظيمة مليون موقع تاريخي، سُجّل منها رسمياً 43 ألف موقع. فكم موقعاً تاريخياً لدى الولايات المتحدة يمكن أن يضاهي حضارة إيران من حيث التسجيل والعمق التاريخي؟"

ولفت بزشكيان إلى أن: "حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني مفاهيم لا قيمة لها بالنسبة للرئيس الأمريكي، بالنظر إلى تهديداته بتدمير الشعب الإيراني؛ ومع ذلك، فإن الشعب الإيراني الصامد سيخرج من هذه المحن والقيود مرفوع الرأس، ليشارك بفاعلية في عجلة الإنتاج والتنمية في البلاد. إن حلم الولايات المتحدة بمحو إيران أو تدميرها أو انهيارها سيظل وهماً لا طائل منه، فأمتنا تسعى بقوة وثبات وستتغلب على كافة العقبات".

وأشاد الرئيس بوحدة الشعب وتماسكه في مواجهة الأعداء، قائلاً: "لم تعتقد الولايات المتحدة وإسرائيل -بجرائمهما- يوماً أن الأمة الإيرانية قادرة على الصمود رغم الاختلالات القائمة؛ فقد توهمتا أن البلاد ستنهار من الداخل. غير أن حربهما وهجماتهما على مختلف أنحاء بلادنا لم تزد الشعب إلا عزيمةً وإصراراً على النزول إلى الميدان ولعب دور محوري في الدفاع عن الوطن".

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