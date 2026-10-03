حين يواجه الإرثُ الاستكبارَ… زينب نصر الله تقرأ غياب السيد من قلب المعركة إلى سؤال المستقبل

وکالة مهر للأنباء - عدنان عبدالله الجنيد: ليست قيمة هذا الحوار مع السيدة زينب نصر الله في أنه يستعيد ذكرى رجلٍ غاب، بقدر ما تكمن في أنه يفتح سؤالًا أكثر تعقيدًا: ماذا يبقى من القائد حين يغيب الجسد، وتبقى الفكرة في مواجهة واقع سياسي وثقافي متغير؟

فأسئلة وكالة مهر لم تتوقف عند الفقد، وإجابات زينب لم تبقَ في حدود الرثاء؛ بل انتقل الحوار من الغياب إلى الحضور، ومن الأب إلى القائد، ومن القائد إلى المدرسة، ومن المدرسة إلى الإرث، ومن الإرث إلى مواجهة الهيمنة والاستكبار، ثم إلى سؤال المستقبل.

وهنا تكمن أهمية هذه القراءة: فالحوار لا يستعيد الماضي فقط، بل يختبر ـ من خلال إجابات زينب ـ قدرة ما تركه السيد حسن نصر الله، رضوان الله عليه، على البقاء في الوعي بعد غياب صاحبه.

حين سألت مهر عن الغياب… أجابت زينب عن الحضور

يبدأ الحوار من أكثر الأسئلة إنسانية: عامان على الغياب، فكيف يمكن التعايش مع فقدان شخصية كان حضورها، بحسب السؤال، يملأ المكان والزمان؟

تأتي الإجابة من قلب الألم، لكنها لا تستسلم له. تتحدث زينب عن الحزن والاشتياق، ثم تنقل الحديث إلى الإيمان والرضا بالقضاء، قبل أن يصبح والدها، في رؤيتها، حاضرًا بروحه وفكره وأثره.

وهنا تبدأ النقلة الأولى: السؤال كان عن الغياب، لكن الجواب انتهى عند الحضور.

فالقائد يمكن أن يغيب عن المكان، لكن السؤال الأعمق يبقى: هل تغيب معه الأفكار التي حملها؟

ومن هنا يظهر اختبار الإرث: هل يتحول القائد بعد رحيله من شخص إلى مدرسة، ومن حضور إلى وعي، ومن صوت إلى ذاكرة قادرة على الاستمرار؟

حين سُئلت عن المقاومة… كشفت عن مدرسة الوعي

عندما تنتقل مهر إلى سؤال أثر السيد حسن نصر الله في بناء المقاومة، لا تحصر زينب الإجابة في الجانب العسكري؛ بل تعود إلى التعليم والخطاب والدعوة والتوعية، وإلى سنوات من الخطابات الدينية والسياسية والأخلاقية.

وهنا يصبح السؤال أعمق: هل كان الإرث في المقاومة وحدها، أم في الإنسان الذي حمل فكرتها؟

تقود إجابات زينب إلى المعنى الثاني؛ فهي تتحدث عن خطابات بقيت بعد صاحبها، وعن كلمات ترى أنها ما زالت تمنح جمهورها المعنويات والأمل.

وبذلك تكشف المقابلة أن بناء المقاومة، وفق هذه الرؤية، لم يبدأ من الميدان وحده، بل من بناء الإنسان والوعي.

وهنا يظهر السيد حسن نصر الله، في التعبير التكريمي لمحبيه، لا بوصفه قائدًا في لحظة سياسية فحسب، بل بوصفه، وفق الرواية التي تقدمها ابنته، معلمًا حاول أن يحول الفكرة إلى وعي، والوعي إلى موقف.

ونحن نقرأ في حوارنا… اتسع السؤال من القائد إلى المدرسة

هنا، ونحن نقرأ أسئلة مهر وأجوبة زينب، وجدنا أن الحوار تجاوز السيرة الشخصية إلى سؤال أوسع:

ماذا يحدث لمدرسة كاملة حين يغيب أحد أبرز رموزها؟

فالمدرسة لا تُقاس فقط ببقاء اسم قائدها في الذاكرة، وإنما بقدرتها على حفظ القيم، واستمرار الوعي، وإعادة قراءة التجربة في ظروف جديدة.

وهذا هو السؤال الذي يلتقي مع الفكرة التي تناولناها في قراءتنا السابقة: استشهد القائد، وبقي اختبار المدرسة.

ومن هنا فإن حديث زينب عن أبيها يمكن قراءته بوصفه شهادة على انتقال الإرث من شخص إلى جيل.

لم يعد السؤال فقط:

أين السيد؟

بل أصبح:

أين أثر السيد؟

حين يُختبر الجسد… يُختبر الوعي

تصل أسئلة مهر إلى أكثر نقاط الحوار حساسية: ماذا يعني غياب القائد أمام الخطاب الذي يرى أن المقاومة ضعفت أو انتهت بغيابه؟

تستحضر زينب خطابًا سابقًا للسيد حسن نصر الله، وتؤكد أن المطلوب بعد فقدان القائد ليس التوقف، بل حمل روحه وفكره والاستمرار في الطريق الذي آمن به.

وهنا تبلغ القراءة قلبها:

بعد رحيل القائد، لا تصبح المعركة معركة ميدان فقط؛ بل تصبح أيضًا معركة ذاكرة ووعي ومعنى.

فإذا كان الجسد هو الحلقة التي يمكن أن تغيب، فإن السؤال يصبح:

هل تستطيع الفكرة أن تعيش خارج جسد صاحبها؟

وهنا يتحول الإرث من ذكرى إلى مسؤولية.

حين سُئلت عن المستقبل… حضرت السنن الإلهية

في السؤال المتعلق بمستقبل الصراع مع إسرائيل، تنتقل زينب من التجربة الشخصية إلى رؤية دينية وتاريخية، وتربط ما تؤمن به بما تعتبره وعودًا إلهية وسننًا تاريخية، مستحضرة تجربة المقاومة منذ ثمانينيات القرن الماضي حتى التحرير عام 2000.

وبعيدًا عن الحكم على مآلات الصراع، تكشف الإجابة أن القضية، في تصورها، ليست حدثًا عسكريًا عابرًا، بل صراعًا ممتدًا يُقرأ دينيًا وتاريخيًا وأخلاقيًا.

وهنا لا يعود الاستكبار مجرد مفردة في خطاب سياسي، بل يظهر في بنية الحوار بوصفه سؤالًا عن الهيمنة والاحتلال والقدرة على فرض الإرادة بالقوة، بينما تقدم زينب رؤيتها للمواجهة باعتبارها صراعًا طويلًا على الحق والوعي والمستقبل.

وبذلك يتجاوز حضور السيد حسن نصر الله، في الرواية التي يقدمها الحوار، حدود الجغرافيا اللبنانية، ليظهر بوصفه جزءًا من تجربة فكرية ترى المقاومة والوعي وفلسطين في سياق مترابط.

حين سُئلت عن الوصية… ظهر معنى التكليف

ربما هنا يصل الحوار إلى أكثر نقاطه عمقًا.

تسأل مهر عن الوصية الأساسية التي تركها السيد من تراثه الواسع، فتأتي الإجابة إلى العبودية لله، والتكليف، والصبر، وعدم ربط أداء الواجب بالنتيجة الفورية.

وهنا يعيد الحوار تعريف الإرث.

فالإرث ليس فقط ما تركه القائد وراءه، بل:

ماذا يفعل الذين بقوا بما تركه؟

وهذا ينقل السيد من الذاكرة إلى المسؤولية، ومن الصورة إلى السؤال، ومن التاريخ إلى امتحان الحاضر.

حين تتكلم زينب… من كربلاء الذاكرة إلى سؤال المستقبل

يحمل اسم زينب في هذا السياق دلالة رمزية تستدعي في الذاكرة الإسلامية السيدة زينب بنت علي، خصوصًا في معاني الصبر وحفظ الرواية بعد الفاجعة. والمقارنة هنا رمزية وأدبية، وليست مساواة تاريخية بين الشخصيتين.

لكن اللافت أن زينب نصر الله نفسها تجعل الصبر والصمود وحفظ الإرث محورًا في جوابها الأخير.

فهي تتحدث عن الفقد والاشتياق، ثم تعود إلى ما تراه مسؤولية تجاه إرث والدها ونهجه.

وهنا يتحول صوت الابنة إلى شهادة جيل؛ فلم تعد تتحدث فقط عن رجل تحبه، وإنما عن تجربة ترى أنها تركت في الإنسان معنى للصبر، وفي الذاكرة معنى للاستمرار، وفي الغياب سؤالًا عن المستقبل.

رسالة من الكاتب إلى السيدة زينب نصر الله

السيدة زينب نصر الله، كريمة الشهيد السيد حسن نصر الله،

قرأتُ حوارك لا كحديث ابنة عن أبيها فحسب، بل كشهادة إنسانة تحمل ذاكرة رجل ترك أثرًا في زمنه، وتواجه سؤال ما بعده.

في كلماتك كان الحزن حاضرًا، لكنه لم يكن النهاية؛ كان بداية للصبر والوعي وحفظ الإرث.

ولعل أجمل ما يتركه حوارك أن السؤال لم يعد:

كيف نملأ فراغ الغياب؟

بل:

كيف نحفظ المعنى الذي تركه الغائب؟

الخاتمة: حين يغيب القائد… يبدأ امتحان المدرسة

لقد رحل القائد، لكن السؤال الذي تركه لم يرحل.

تتغير الظروف، وتتبدل موازين القوة، وتتحرك الجغرافيا، وتتبدل الأجيال؛ لكن المدرسة تُختبر في قدرتها على تحويل التجربة إلى تراكم، والخطاب إلى وعي، والذاكرة إلى مسؤولية.

وهنا يبقى السؤال مفتوحًا أمام المستقبل:

هل يمكن أن يغيب القائد دون أن تغيب المدرسة التي ساهم في بنائها؟

ذلك هو سؤال ما بعد الغياب.

فليس السؤال أين ذهب القائد… بل ماذا فعل إرثه بمن بقي؟