إشعار من هيئة الممر المائي للخليج الفارسي بشأن نطاقات احتيالية

وأفادت وكالة مهر للأنباءـ، انه جاء في البيان: "في ضوء التقارير المتعلقة بإساءة استخدام نطاقات احتيالية، نؤكد أن جميع المراسلات الصادرة عن الهيئة تتم عبر البريد الإلكتروني باستخدام النطاق 'PGSA.ir'، وأن أي نطاقات أخرى تُعد غير صالحة".

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