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١٠‏/١٠‏/٢٠٢٦، ٩:٣٦ ص

إشعار من هيئة الممر المائي للخليج الفارسي بشأن نطاقات احتيالية

إشعار من هيئة الممر المائي للخليج الفارسي بشأن نطاقات احتيالية

أصدرت هيئة الممر المائي للخليج الفارسي (PGSA) إشعاراً هاماً بخصوص وجود نطاقات احتيالية.

وأفادت وكالة مهر للأنباءـ، انه جاء في البيان: "في ضوء التقارير المتعلقة بإساءة استخدام نطاقات احتيالية، نؤكد أن جميع المراسلات الصادرة عن الهيئة تتم عبر البريد الإلكتروني باستخدام النطاق 'PGSA.ir'، وأن أي نطاقات أخرى تُعد غير صالحة".

/انتهى/

رمز الخبر 1974537
جواد ماستری فراهانی

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