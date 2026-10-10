إشعار من هيئة الممر المائي للخليج الفارسي بشأن نطاقات احتيالية

وأفادت وكالة مهر للأنباءـ، انه جاء في البيان: "في ضوء التقارير المتعلقة بإساءة استخدام نطاقات احتيالية، نؤكد أن جميع المراسلات الصادرة عن الهيئة تتم عبر البريد الإلكتروني باستخدام النطاق 'PGSA.ir'، وأن أي نطاقات أخرى تُعد غير صالحة".
/انتهى/
أصدرت هيئة الممر المائي للخليج الفارسي (PGSA) إشعاراً هاماً بخصوص وجود نطاقات احتيالية.
وأفادت وكالة مهر للأنباءـ، انه جاء في البيان: "في ضوء التقارير المتعلقة بإساءة استخدام نطاقات احتيالية، نؤكد أن جميع المراسلات الصادرة عن الهيئة تتم عبر البريد الإلكتروني باستخدام النطاق 'PGSA.ir'، وأن أي نطاقات أخرى تُعد غير صالحة".
/انتهى/
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