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١٠‏/١٠‏/٢٠٢٦، ٩:٤١ ص

بوتين لترامب: التوصل إلى اتفاق مع إيران أمر ضروري

بوتين لترامب: التوصل إلى اتفاق مع إيران أمر ضروري

شدد الرئيس الروسي على ضرورة التوصل إلى اتفاق مع إيران خلال محادثة هاتفية مع نظيره الأمريكي.

وأفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن قناة "الميادين"، صرح يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، بأن فلاديمير بوتين أكد للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الخيارات السياسية المتعلقة بالملف الإيراني لا تزال قائمة ومتاحة.

وأضاف بوتين أن التوصل إلى اتفاق لا يزال أمراً ممكناً وضرورياً في آن واحد.

وأشار أوشاكوف إلى أن بوتين أبلغ ترامب بأن أوكرانيا قوضت عملية التفاوض بشأن الأزمة في البلاد من خلال شن هجمات تزامنت مع انتخابات مجلس الدوما الروسي.

كما ناقش بوتين مع ترامب الإجراءات الانتقامية التي اتخذتها موسكو ضد كييف.

ومن جانبه، صرح ترامب بأنه سينقل هذه الرسائل إلى وفد التفاوض الأوكراني في ميامي بالولايات المتحدة.

/انتهى/

رمز الخبر 1974538
جواد ماستری فراهانی

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