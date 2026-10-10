بوتين لترامب: التوصل إلى اتفاق مع إيران أمر ضروري

وأفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن قناة "الميادين"، صرح يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، بأن فلاديمير بوتين أكد للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الخيارات السياسية المتعلقة بالملف الإيراني لا تزال قائمة ومتاحة.

وأضاف بوتين أن التوصل إلى اتفاق لا يزال أمراً ممكناً وضرورياً في آن واحد.

وأشار أوشاكوف إلى أن بوتين أبلغ ترامب بأن أوكرانيا قوضت عملية التفاوض بشأن الأزمة في البلاد من خلال شن هجمات تزامنت مع انتخابات مجلس الدوما الروسي.

كما ناقش بوتين مع ترامب الإجراءات الانتقامية التي اتخذتها موسكو ضد كييف.

ومن جانبه، صرح ترامب بأنه سينقل هذه الرسائل إلى وفد التفاوض الأوكراني في ميامي بالولايات المتحدة.

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