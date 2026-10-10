بزشكيان: لا ينبغي أن تقتصر الدبلوماسية الإقليمية على عقد الاجتماعات فقط

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب الرئيس بزشكيان على حسابه في شبكة التواصل الاجتماعي "إكس" مساء الجمعة: لا ينبغي أن تقتصر الدبلوماسية الإقليمية على عقد الاجتماعات فقط؛ بل يجب أن تكون أداة فعّالة لإدارة الأزمات، ومواصلة الحوار، ومنع تصعيد التوتر، ودفع التعاون العملي قدما.



يذكر ان الرئيس بزشكيان عاد الى طهران مساء الجمعة في ختام زيارته الى تركمانستان حيث حضر قمة رابطة الدول المستقلة وقمة بحر قزوين البيئية، والقى كلمة فيهما كما التقى برؤساء روسيا وأذربيجان وتركمانستان ورئيس وزراء أرمينيا، وأجرى معهم محادثات ثنائية.



وشمل برنامج الرئيس الايراني خلال هذه الزيارة التي استغرقت يومين اجتماعًا ثلاثيًا مع رئيسي روسيا وأذربيجان، واجتماعًا مع الأمين العام لمنظمة شنغهاي للتعاون.



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