حزب الله يبدأ العمل لمساعدة المتضررين من الحرب في لبنان

أفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن الميادين أن علي دعموش، رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله اللبناني، أعلن اليوم رسمياً عن خطة الدعم لهذا الحزب لتغطية المناطق المتضررة من الحرب في البلاد، دون النظر إلى انتماءاتها السياسية أو الطائفية.

وشدد على أن واجبهم الشرعي والأخلاقي تجاه شعبهم هو مساعدته. لكن الحكومة اللبنانية لم تقدم حتى الآن أي برنامج لمساعدة الناس بشكل مباشر.

وقال دعموش إن الشعب اللبناني ضحى بأرواحه وأمواله في وجه العدو الصهيوني، لكن السلطة في لبنان لم تعالج آلام ومعاناة هذا الشعب، بل على العكس سعت إلى زيادة هذه المشكلات بمواقف مثيرة للجدل وكاذبة.

وقال إن المقاومة متجذرة بين الناس وليست كالجيوش النظامية، بل تسعى لمواجهة الاحتلال حتى طرده. وقد عرقل بعض الذين ابتهجوا بفشل المقاومة طريق تقديم المساعدة للمحتاجين أيضاً.

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