القوات المسلحة اليمنية تحذر السعودية من استهداف صنعاء وتدعو إلى إخلاء منشآت "أرامكو"

وأفادت وكالة مهر للأ،باء، انها حذّرت القوات المسلحة اليمنية، السعودية، من أنّ أيّ استهداف للعاصمة صنعاء سيُقابل برد قاسٍ ومؤلم في الرياض.

كذلك، حذّرت القوات المسلحة اليمنية جميع الموظفين والمواطنين الموجودين بالقرب من أيّ منشأة نفطية تابعة لشركة "أرامكو" السعودية، داعيةً إياهم إلى إخلائها والابتعاد عنها، باعتبارها "هدفاً مشروعاً" لها.

كما دعت جميع المواطنين إلى الابتعاد الفوري عن منشأة "أرامكو" النفطية في الدمام، ومطار الملك خالد في الرياض، محذرةً بأنها ستقوم بـ"استهداف هذه المنشآت في حال أقدمت السعودية على استهداف ما أعلنت عنه في العاصمة صنعاء".

ويأتي هذا التحذير بعدما أفادت وكالة "سبأ" في صنعاء بشنّ غارات سعودية على منطقة بني معين في مديرية رازح الحدودية، غربي محافظة صعدة شمالي اليمن.

وكانت القوات المسلحة اليمنية أعلنت، مساء الاثنين، عن استهداف مطار الملك خالد الدولي في العاصمة السعودية الرياض، و"قاعدة خميس مشيط الجوية" مؤكدةً أنّ الإصابة كانت دقيقة.

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