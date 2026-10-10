لماذا عاد الإسلام إلى قلب الأزمة الغربية؟

وكالة مهر للأنباء: تشهد فرنسا منذ أواخر أيلول/سبتمبر موجة احتجاجات بدأت من المدارس الثانوية، بعدما خرج الطلاب إلى الشارع اعتراضاً على نقص المدرسين، واكتظاظ الصفوف، وتردّي بعض الأبنية التعليمية، وطول ساعات الدراسة، وما يعتبرونه تراجعاً في مستوى التعليم العام.

خلال أقل من أسبوعين، اتسعت الحركة من ضواحٍ فقيرة حول باريس إلى مدن فرنسية عدة، ووصل عدد المدارس المتأثرة إلى أكثر من ألف مدرسة، قبل أن تتحوّل الاحتجاجات إلى حركة وطنية شارك فيها الطلاب والمعلمون والأهالي والنقابات.

في السادس من تشرين الأول/أكتوبر، قدّرت وزارة الداخلية عدد المشاركين في التحركات بنحو 266 ألفاً، فيما تجاوز عدد الموقوفين منذ بداية الاحتجاجات ستة آلاف شخص، معظمهم من القاصرين.

وكتبت الميادين في مذكرة سياسية - تحليلية أنه لم تكن هذه الحركة في بدايتها احتجاجاً على الهجرة أو الدين أو السياسة الخارجية، وإنما كانت تعبيراً عن مشكلة داخلية واضحة تتعلق بالخدمات العامة وبمستقبل جيل يشعر بأن الدولة التي يفترض أن تهيئ له طريقاً آمناً إلى الجامعة والعمل لا توفر له حتى الشروط الأساسية داخل المدرسة.

ومع اتساع الاحتجاج، دخلت إليه قضايا أخرى تتصل بالفقر والتفاوت الاجتماعي والشرطة ومستقبل الشباب، فتحوّلت المدرسة من مكان للتعليم إلى مساحة تتجمع فيها مشاعر أوسع تجاه الدولة والمجتمع والمستقبل.

هنا تبدأ أهمية المشهد الفرنسي، لأن أزمة المدرسة لا يمكن فصلها عن أزمة الدولة التي تموّلها. فرنسا تريد الحفاظ على نموذجها الاجتماعي، وفي الوقت نفسه تواجه ديناً عاماً مرتفعاً وضغوطاً على الموازنة، وتريد زيادة الإنفاق الدفاعي في بيئة أوروبية مضطربة، وتشارك في دعم أوكرانيا، وتتعامل مع تداعيات الحروب في الشرق الأوسط وارتفاع أسعار الطاقة.

لذلك، فإن السؤال الذي تطرحه الاحتجاجات، وإن لم يكن الطلاب قد صاغوه بهذه اللغة، يتعلق بقدرة الدولة على الاستمرار في تقديم الوعود نفسها في عالم أصبحت كلفة الأمن والطاقة والحرب فيه أعلى بكثير.

عندما تصل الحرب إلى المدرسة

لم تعد الحرب الأوكرانية قضية خارجية بالنسبة إلى أوروبا بالمعنى الذي كانت عليه في بدايتها. فقد أصبحت مرتبطة بإعادة بناء القدرات العسكرية الأوروبية، وبالإنفاق على الدفاع، وبأسعار الطاقة، وبإعادة ترتيب العلاقات الاقتصادية مع روسيا، وبالنقاش حول حجم الالتزامات التي تستطيع الحكومات الأوروبية تحمّلها في السنوات المقبلة.

وكلما طال أمد الحرب، أصبحت الحكومات أمام معادلة أكثر تعقيداً بين ما تريد إنفاقه على الأمن وما يحتاجه المجتمع من إنفاق على التعليم والصحة والحماية الاجتماعية.

فرنسا أكثر حساسية لهذه المعادلة لأنها تريد في الوقت نفسه أن تؤدي دوراً مستقلاً داخل أوروبا، وأن تدفع باتجاه قدرة أوروبية أكبر على الدفاع، وأن تواصل دعم أوكرانيا، من دون أن تتخلى عن نموذج الدولة الاجتماعية الذي يشكل جزءاً أساسياً من شرعية الجمهورية.

لذلك، لا يصح القول إن الحرب في أوكرانيا هي التي أخرجت الطلاب إلى الشوارع، لكن يصح القول إن الحرب جزء من البيئة التي تضيق فيها مساحة القرار المالي والسياسي أمام الحكومة الفرنسية.

ثم جاءت حرب الشرق الأوسط لتضيف ضغطاً جديداً إلى هذه المعادلة، وخصوصاً مع ارتفاع أسعار الطاقة واضطراب طرق التجارة. وقد حذر صندوق النقد الدولي من أن تداعيات الحرب وارتفاع أسعار الطاقة يضغطان على الاقتصاد الفرنسي في وقت يعاني فيه أصلاً من ضعف النمو وارتفاع الدين العام والضغوط على المالية العامة.

وفي أزمة هرمز، تظهر المسألة بصورة أوضح، لأن المضيق ليس مجرد نقطة جغرافية بعيدة عن أوروبا، بل أحد الممرات التي تؤثر مباشرة في سوق الطاقة العالمي. ومع أن فرنسا تمتلك قاعدة نووية كبيرة تجعلها أقل اعتماداً على النفط والغاز من بعض الدول الأوروبية، فإن اقتصادها لا يستطيع الانفصال عن أسعار الطاقة العالمية ولا عن حركة التجارة الدولية، ولذلك تتحول أي أزمة ممتدة في الخليج إلى ضغط إضافي على الصناعة والنقل والأسعار والموازنة.

بهذا المعنى تصبح المسافة بين المدرسة ومضيق هرمز أقل مما تبدو عليه في الخريطة. فارتفاع أسعار الطاقة يزيد تكلفة الاقتصاد، وضعف النمو يضغط على الإيرادات، وارتفاع الدين يحد من قدرة الدولة على الإنفاق، بينما تؤدي الحروب إلى زيادة الإنفاق الدفاعي والأمني.

وفي النهاية، يظهر هذا التناقض داخل أكثر الأماكن عادية في حياة المواطن، من فاتورة الكهرباء إلى المدرسة التي يذهب إليها ابنه.

من الأزمة الاجتماعية إلى أزمة الهوية

في هذه اللحظة، دخل دونالد ترامب على الخط، لكنه لم يقرأ الاحتجاجات الفرنسية من زاوية التعليم أو الدين العام أو نقص المدرسين. ففي السادس من تشرين الأول/أكتوبر، قال إن ما يحدث في فرنسا سببه "الهجرة الجماعية الخارجة عن السيطرة"، وأضاف أن الأمر "ليس متعلقاً بالمدارس"، وإنما يتعلق بالإسلام الذي يريد، بحسب تعبيره، السيطرة على فرنسا.

أهمية تصريح ترامب لا تكمن فقط في مضمونه، وإنما في الطريقة التي أعاد بها تعريف الحدث. فاحتجاج بدأ من مطالب مدرسية واجتماعية انتقل فجأة في الخطاب السياسي الأميركي إلى قضية هجرة ودين وهوية، وكأن المشكلة التي دفعت آلاف الطلاب إلى إغلاق مدارسهم لم تكن نقص المدرسين أو سوء البنية التعليمية، وإنما وجود المسلمين في فرنسا.

وقد رد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو بأن على فرنسا أن تروي قصتها بنفسها، في إشارة واضحة إلى رفض القراءة الأميركية لما يجري داخل البلاد.

وهنا تظهر واحدة من أهم ظواهر السياسة الغربية المعاصرة: عندما تتعقد الأزمة الاجتماعية، يصبح تفسيرها من خلال الهوية أكثر سهولة سياسياً من تفسيرها من خلال الاقتصاد. فمشكلات التعليم تحتاج إلى نقاش حول الموازنة والدين العام وتوزيع الموارد وأوضاع المدرسين والتفاوت بين المناطق، بينما تسمح الهجرة والدين بإعادة صياغة الأزمة في لغة أكثر حدة واستقطاباً، تتحدث عن الحدود والأمن والمواطنة ومستقبل الأمة.

لا يعني ذلك أن مشكلات الهجرة أو الاندماج أو الإسلام السياسي غير موجودة في فرنسا، ولا أن المخاوف الأمنية التي ترتبط بالتطرف يمكن تجاهلها. لكن الخلط بين الإسلام كدين، والإسلام السياسي بوصفه تيارات سياسية متعددة، والتنظيمات الجهادية بوصفها ظاهرة أمنية محددة، والمهاجرين المسلمين بوصفهم جزءاً من المجتمع الفرنسي، يحول النقاش من تحليل الظاهرة إلى تعميمها. وهذه النقطة تصبح أكثر أهمية حين يستخدم تعبير «الإسلام» لتفسير احتجاجات بدأت أصلاً من المدارس.

من العدو الأحمر إلى العدو الأخضر

لفهم سبب سهولة عودة الإسلام إلى مركز هذا الخطاب، يجب العودة قليلاً إلى نهاية الحرب الباردة. فقد كان الاتحاد السوفياتي يوفر للغرب خصماً واضحاً ومحدداً، وكانت المواجهة معه تقوم على انقسام أيديولوجي واستراتيجي يمتلك مؤسسات ودولاً وجيوشاً وتحالفات وحدوداً معروفة.

وعندما انهار الاتحاد السوفياتي لم ينته الصراع الدولي، لكن الغرب فقد الإطار الذي كان ينظم تعريف الخطر، وبدأت أسئلة جديدة تظهر حول طبيعة الخصم الذي سيحل محل الشيوعية في المخيال الاستراتيجي والسياسي.

في تسعينيات القرن الماضي، برزت أطروحات ربطت الصراعات المقبلة بالهوية والثقافة والحضارات، ثم جاءت هجمات 11 أيلول/سبتمبر لتمنح "الإرهاب الجهادي" موقعاً مركزياً في الاستراتيجية الأميركية والغربية.

لم يكن تنظيم "القاعدة"، أو لاحقاً "تنظيم الدولة الإسلامية"، بديلاً مكافئاً للاتحاد السوفياتي من حيث القوة أو الطبيعة، لكن صورة التهديد تغيرت من دولة عظمى تواجه الغرب إلى شبكات وتنظيمات وأفكار يمكن أن تظهر داخل المجتمعات الغربية نفسها.

من هنا، أخذ مفهوم "العدو الأخضر" يتشكل في بعض الخطابات الغربية، ليس بوصفه عقيدة غربية موحدة، وإنما باعتباره انتقالاً في صورة الخصم من الشيوعية إلى الإسلام أو الإسلام السياسي أو الإرهاب الجهادي، ثم إلى قضايا الهجرة والهوية والاندماج.

المشكلة التي نشأت مع هذا الانتقال أن الحدود بين هذه المفاهيم أصبحت قابلة للتمدد، إذ يمكن أن تبدأ المواجهة بتنظيم إرهابي محدد ثم تنتقل إلى الإسلام السياسي، ثم إلى الهجرة، وفي بعض الخطابات إلى الإسلام والمسلمين بصورة عامة.

هذا التحول مهم لأن "العدو" في السياسة لا يؤدي وظيفة أمنية فقط، وإنما يؤدي وظيفة تفسيرية أيضاً. فعندما تواجه المجتمعات أزمة اقتصادية أو اضطراباً اجتماعياً أو شعوراً بفقدان السيطرة، يمكن أن يصبح وجود خصم واضح وسيلة لتفسير مشكلات أكثر تعقيداً.

لهذا، فإن إعادة الإسلام إلى قلب تفسير الأزمة الفرنسية لا تعكس بالضرورة تغيراً في طبيعة الاحتجاج نفسه بقدر ما تكشف حاجة بعض الخطابات السياسية إلى وضع الأحداث المختلفة داخل قصة واحدة عن الهجرة وفقدان الهوية وصعود الإسلام.

ترامب... الاختلاف على أسباب الأزمة أم من يملك حق تعريفها

يأتي خطاب ترامب في هذا السياق، لكنه يحمل أيضاً خصوصيته الأميركية. فالرئيس الأميركي جعل الهجرة منذ سنوات محوراً أساسياً في خطابه السياسي، وربطها بقضايا الأمن والحدود والجريمة والهوية الوطنية، وجاء حديثه عن فرنسا في وقت تستعد فيه الولايات المتحدة لانتخابات التجديد النصفي، ولذلك قرأت وكالة "فرانس برس" تصريحه أيضاً ضمن السردية اليمينية العالمية التي يستخدمها ترامب في مواجهة الهجرة وفي تعبئة قاعدته السياسية.

لكن ما يهم في الحالة الفرنسية هو أن ترامب لم يكتفِ بالقول إن الهجرة جزء من المشكلة، وإنما نفى عملياً التفسير الذي يقدمه المحتجون أنفسهم، حين قال إن القضية ليست قضية مدارس وإنما قضية إسلام.

وهنا ينتقل النقاش من الاختلاف على "أسباب الأزمة" إلى الاختلاف على "من يملك حق تعريفها"، وهي مسألة سياسية شديدة الأهمية لأن تحديد سبب الأزمة يحدد في النهاية نوع الحل الذي سيبدو منطقياً أمام الرأي العام.

إذا كانت المشكلة هي نقص المدرسين، فالحل هو الإنفاق والإصلاح الإداري وإعادة توزيع الموارد. وإذا كانت المشكلة هي الدين العام، فالحل يتعلق بالموازنة والضرائب والنمو. وإذا كانت المشكلة هي ضعف الدولة، فالحل يحتاج إلى إصلاح المؤسسات والخدمات العامة. أما إذا أصبحت المشكلة هي الإسلام والهجرة، فإن الحل ينتقل إلى الحدود والشرطة والاندماج والهوية والسياسات الأمنية. ولهذا، فإن الصراع على تفسير الأزمة قد يكون في بعض الأحيان أهم من الأزمة نفسها.

وهذا لا يعني أن خطاب الهوية لا يجد أرضاً خصبة في فرنسا. فالجمهورية الفرنسية تحمل تاريخاً طويلاً من التوتر بين العلمانية والدين، كما أن الهجرة والاندماج والإسلام السياسي أصبحت قضايا حاضرة في الانتخابات والنقاش العام. لكن وجود هذه القضايا لا يجعلها تفسيراً تلقائياً لكل احتجاج، كما أن وجود مشكلات حقيقية في الاندماج لا يلغي حقيقة أن الطلاب الذين خرجوا إلى الشوارع كانوا يطالبون أساساً بمدارس أفضل وبمدرسين وبظروف تعليمية أكثر عدالة.

فرنسا أمام أزمة أكبر من الاحتجاج

قراءة المشهد الفرنسي من خلال الإسلام وحده قد تخفي جانباً مهماً من التحول الذي تعيشه البلاد. ففرنسا ليست أمام انهيار للدولة، ولا تكفي الاحتجاجات الحالية للقول إن نموذج الجمهورية وصل إلى نهايته، لكنها تواجه تقلصاً واضحاً في هامش المناورة بين ما يطلبه المجتمع وما تسمح به الموارد العامة وما تفرضه البيئة الدولية.

الدولة مطالبة بتحسين التعليم في وقت تحتاج فيه إلى الإنفاق على الدفاع، ومطالبة بحماية قدرتها الشرائية في وقت ترتفع فيه كلفة الطاقة، ومطالبة بدعم أوكرانيا في وقت تضغط فيه الحرب على الميزانيات الأوروبية، ومطالبة بحماية مصالحها في الشرق الأوسط في وقت أصبح فيه أمن الطاقة والتجارة أكثر هشاشة.

كل واحدة من هذه القضايا يمكن إدارتها منفردة، لكن اجتماعها يجعل القرار السياسي أكثر صعوبة ويزيد المسافة بين توقعات المجتمع وقدرة الدولة على الاستجابة.

لهذا، يمكن فهم الاحتجاجات الفرنسية بوصفها نقطة التقاء بين أزمة داخلية وتحولات خارجية، من دون أن نخلط بين السبب المباشر والبيئة العامة. الطلاب خرجوا بسبب المدرسة، لكن المدرسة تعمل داخل دولة تواجه أزمة مالية وسياسية، وهذه الدولة تعمل داخل أوروبا تعيد بناء منظومتها الأمنية بسبب أوكرانيا، وأوروبا نفسها تتأثر بحرب الشرق الأوسط وأسعار الطاقة واضطراب هرمز، بينما يدخل الخطاب الأميركي على الخط ليعيد تفسير كل ذلك من خلال الهجرة والإسلام.

هنا تحديداً تصبح عودة الإسلام إلى قلب الخطاب الغربي مسألة تستحق التوقف عندها. فالمشكلة ليست في أن يناقش الغرب الإسلام أو الإسلام السياسي أو التطرف، فهذا نقاش مشروع في أي مجتمع، وإنما في أن يتحول الإسلام إلى تفسير جاهز لأزمات لا تبدأ منه.

عندما تصبح المدرسة المتعثرة دليلاً على الهجرة، والاحتجاج الاجتماعي دليلاً على الإسلام، والتوتر الاقتصادي دليلاً على فشل الاندماج، يصبح من السهل أن تختفي وراء الهوية الأسئلة الأصعب المتعلقة بالدولة والاقتصاد والحرب والطاقة.

ولعلّ هذا ما يجعل اللحظة الفرنسية الحالية أكثر أهمية من حجم الاحتجاجات نفسها. فهي تكشف كيف يمكن لأزمة تبدأ من مسألة صغيرة نسبياً، مثل غياب المدرسين أو تدهور الأبنية المدرسية، أن تتحوّل في فضاء سياسي شديد الاستقطاب إلى نقاش حول الهجرة والدين والهوية وموقع أوروبا في العالم.

في هذا التحوّل تحديداً يظهر الفرق بين فهم الأزمة واستخدامها سياسياً؛ فالأول يحاول تفكيك أسبابها، بينما يميل الثاني إلى وضعها داخل الرواية التي تخدم معركته.

لقد تغير العالم منذ نهاية الحرب الباردة، لكن الحاجة السياسية إلى تعريف الخصم لم تختفِ. ومع تراجع قدرة بعض المجتمعات الغربية على تقديم إجابات مقنعة عن أزماتها الداخلية، يصبح البحث عن خصم أكثر إغراءً، خصوصاً عندما يكون هذا الخصم قابلاً للربط في الخطاب العام بقضايا الأمن والهجرة والهوية.

من هنا يمكن فهم الانتقال التاريخي من مواجهة الشيوعية إلى مواجهة الإرهاب، ثم اتساع النقاش في بعض الاتجاهات ليشمل الإسلام والهجرة، لا باعتباره انتقالاً آلياً أو مؤامرة واحدة، وإنما بوصفه تطوراً في الطريقة التي أعاد بها الغرب تعريف مصادر التهديد بعد انهيار الاتحاد السوفياتي.

لكن فرنسا اليوم تقدم مفارقة أكثر تعقيداً: الأزمة التي دفعت الشباب إلى الشارع بدأت من سؤال اجتماعي مباشر حول المدرسة، بينما جاء تفسير خارجي لها من سؤال هوياتي حول الإسلام. وبين السؤالين توجد كل القضايا التي تبدو منفصلة وهي في الحقيقة متداخلة: الدين العام، والإنفاق الدفاعي، وأوكرانيا، والطاقة، وهرمز، والشرق الأوسط، والهجرة، والانتخابات، ومستقبل الدولة الاجتماعية.

لهذا، فإن السؤال عن عودة الإسلام إلى قلب الأزمة الغربية يجب أن لا ينتهي بإدانة خطاب أو الدفاع عن خطاب آخر، وإنما بفحص الطريقة التي تتغير بها السياسة الغربية عندما تصبح الأزمات أكثر من قدرة الدولة على إدارتها منفردة.

فحين تتراجع الموارد، وتطول الحروب، وتزداد كلفة الطاقة، وتتسع فجوة الثقة بين الشباب والمؤسسات، تصبح الهوية أكثر حضوراً في السياسة لأنها تمنح المجتمع تفسيراً سريعاً لصراع يحتاج في الحقيقة إلى تفسير أكثر تعقيداً.

في فرنسا تحديداً، قد يكون الدرس الأهم أن الدولة لا تستطيع أن تعالج أزمة المدرسة بإجابة أمنية، ولا أن تعالج أزمة الاقتصاد بإجابة هوياتية، ولا أن تعالج القلق الاجتماعي بإنتاج خصم دائم.

فالمواطن الذي خرج احتجاجاً على مدرسة لا توفر له المدرسين لا يحتاج إلى أن يتحوّل إلى طرف في صراع حضارات كي يصبح احتجاجه مفهوماً، كما أن المجتمع الذي يواجه أسئلة حقيقية حول الهجرة والاندماج يحتاج إلى نقاش سياسي دقيق يميز بين الدين والسياسة والأمن والمواطنة، لا إلى وضعها كلها في سلة واحدة.

أهمية ما يجري في فرنسا تكمن في أنه يضع الغرب أمام سؤال أوسع من الإسلام نفسه: هل يستطيع أن يفسر أزماته من داخل بنيته الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، أم أنه سيعود كلما ضاقت مساحة الحل إلى البحث عن خصم يمنحه تفسيراً أبسط لعالم أصبح أكثر تعقيداً؟