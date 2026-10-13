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١٣‏/١٠‏/٢٠٢٦، ٩:٣٦ م

الخارجية الايرانية تستدعي السفير البريطاني في طهران

الخارجية الايرانية تستدعي السفير البريطاني في طهران

استدعت وزارت الخارجية الايرانية السفير البريطاني في طهران على خلفية الدعاءات المتكررة للمسؤولين البريطانيين حول قضية قاعدة فيرفورد.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه رداً على الادعاءات التي لا أساس لها من الصحة من قبل مسؤولين بريطانيين رفيعي المستوى، والتي نسبوا فيها الحادث المزعوم في قاعدة فيرفورد العسكرية إلى إيران، تم استدعاء السفير البريطاني لدى طهران من قبل مساعد الوزير والمدير العام لشؤون أوروبا الغربية في وزارة الخارجية، وتم إبلاغه باحتجاج إيران الشديد على النهج البريطاني غير المسؤول والمخرب تجاهها.

رمز الخبر 1974649

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